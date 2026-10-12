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ELEIÇÕES 2026

TSE manda Flávio, Carlos e Marçal removerem vídeo falso sobre drogas em ato do PT em SP

Cena falsamente atribuída a apoiadora do presidente Lula havia sido publicado nas redes sociais numa conta no X um dia antes da manifestação, dia 10 de outubro, por um usuário do Chile

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Em decisão, ministro Marco Aurélio Bellizze afirmou que pode ter ocorrido "grave manipulação por descontextualização"Em decisão, ministro Marco Aurélio Bellizze afirmou que pode ter ocorrido "grave manipulação por descontextualização" - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) remova do seu perfil em até 24 horas um vídeo que continha a falsa acusação de que uma pessoa estaria consumindo cocaína durante manifestação em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista neste domingo, 11.

A decisão, publicada nesta segunda-feira, 12, também atinge o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), Pablo Marçal, o deputado federal eleito Rony Gabriel (Podemos-RS). O candidato do PL ainda não se manifestou.

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O PT recorreu à Corte eleitoral pedindo a retirada do vídeo já que esse material tinha sido publicado nas redes sociais numa conta no X um dia antes da manifestação, no dia 10 de outubro, por usuário do Chile.

Bellizze falou que pode ter ocorrido "grave manipulação por descontextualização".

"Essa forma de apresentação falsa e manipulada dos fatos, mesclando acontecimentos reais e situações que de fato não ocorreram é extremamente deletéria e pode caracterizar, como no caso dos autos, grave manipulação por descontextualização: a reutilização de imagem preexistente, associada a evento posterior, para conferir aparência de prova a uma afirmação sobre esse evento. A gravidade é acentuada, em tese, quando a imagem é combinada com afirmações generalizantes sobre consumo de drogas e com apelo eleitoral explícito", afirmou.

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