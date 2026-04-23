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Eleições 2026 TSE mantém voto de presos provisórios e afasta mudanças da Lei Raul Jungmann nas eleições de 2026 Corte entende que alterações no Código Eleitoral não podem valer neste pleito por causa do princípio da anualidade

Na sessão administrativa realizada nesta quinta-feira (23), o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que será mantido o alistamento eleitoral e a instalação de seções de votação em unidades prisionais para as eleições de 2026.

Por decisão unânime, os ministros entenderam que as mudanças introduzidas pela Lei nº 15.358/2026, conhecida como Lei Raul Jungmann, não podem ser aplicadas já neste pleito. O motivo é o princípio da anualidade eleitoral, previsto na Constituição Federal, que impede a aplicação de alterações nas regras do processo eleitoral em um prazo inferior a um ano antes da eleição.

Com isso, as modificações no Código Eleitoral só terão efeito nas eleições futuras. A norma aprovada neste ano estabelece, entre outros pontos, que pessoas em prisão provisória ou temporária ficariam impedidas de se alistar como eleitores ou poderiam ter a inscrição cancelada.

A análise do tema teve origem em um questionamento da Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo, que solicitou orientação ao TSE sobre a necessidade de manter seções eleitorais em estabelecimentos prisionais diante das novas regras.

Ao avaliar o caso, o tribunal considerou que as alterações impactam diretamente a composição do eleitorado e os direitos políticos de parte dos cidadãos, o que exige o cumprimento do prazo constitucional para entrada em vigor no âmbito eleitoral.

Relator do processo, o ministro Antonio Carlos Ferreira destacou que a aplicação imediata das mudanças comprometeria a segurança jurídica. “A anualidade eleitoral garante previsibilidade e estabilidade às regras do processo democrático”, afirmou em seu voto.

A Corte também levou em conta dificuldades operacionais para implementar as novas regras a curto prazo. Entre os pontos citados estão o prazo próximo para o fechamento do cadastro eleitoral e a ausência de integração entre os sistemas da Justiça Eleitoral e bases de dados de segurança pública, o que inviabilizaria o controle automático de situações envolvendo prisões provisórias.

Com a decisão, permanece assegurado o direito ao voto de presos sem condenação definitiva, conforme já estabelecido por diretrizes do Supremo Tribunal Federal.

Apesar da limitação para as eleições de 2026, o TSE ressaltou que a Lei Raul Jungmann continua válida em outros aspectos, especialmente nas áreas penal e de segurança pública.

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