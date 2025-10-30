Qui, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RIO DE JANEIRO

TSE marca julgamento de caso que pode levar à cassação e inelegibilidade de Cláudio Castro

Ao lado de Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, governador do Rio de Janeiro é acusado de irregularidades na contratação de funcionários do Ceperj para atuar como cabos eleitorais

Reportar Erro
Governador Cláudio Castro fala sobre megaoperação no RioGovernador Cláudio Castro fala sobre megaoperação no Rio - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agendou para a próxima terça-feira, 4, a análise duas ações que podem levar à cassação e à inelegibilidade do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil). Os dois são acusados de irregularidades na contratação de funcionários do Ceperj para atuar como cabos eleitorais e sempre negaram as acusações.

O caso chegou ao TSE após o MP Eleitoral recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que absolveu a dupla. O caso é relatado pela ministra Isabel Gallotti, que liberou o processo para julgamento na reta final de seu mandato na Corte Eleitoral, que vai até 21 de novembro.

Para a Procuradoria-Geral Eleitoral, Cláudio Castro cometeu abuso de poder político e econômico e deveria ser cassado. Se ele deixar a função, assumiria em seu lugar o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Ricardo Couto de Castro.

Leia também

• Governadores de direita organizam comitiva ao RJ em apoio a Castro após operação policial

• ''Ou soma ou suma'': Castro diz que Rio ''não vai ficar chorando'' por ajuda do governo federal

• "De vítimas, só tivemos os 4 policiais", diz governador do Rio após ação que matou mais de 100

O desembargador já terá que assumir a função em abril se Cláudio Castro deixar a função para se candidatar a outro cargo. O governador não pode mais disputar a reeleição. Bacellar, por sua vez, pretende concorrer ao governo estadual.

Castro está envolto nos últimos dias na polêmica da operação das polícias fluminense contra integrantes do Comando Vermelho, que se tornou a mais letal da história. Até a noite desta quarta-feira, o Estado confirmava 121 mortos. A Defensoria Pública fala em 132.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter