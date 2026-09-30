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Tribunal Superior Eleitoral

TSE: Mendonça vota para confirmar decisão que manda derrubar posts sobre N. S. Aparecida

Julgamento vai até às 23h59 de hoje

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O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou para confirmar decisão que manda derrubar posts sobre N. S. AparecidaO ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou para confirmar decisão que manda derrubar posts sobre N. S. Aparecida - Foto: Gustavo Moreno/STF

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou para confirmar a decisão que determinou a derrubada de 1.125 publicações em redes sociais que faziam associação falsa de apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora de Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Ele foi o único a votar até o momento em sessão virtual convocada pelo presidente do TSE, Kássio Nunes Marques. O julgamento vai até 23h59.

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Após a decisão de Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino atendeu a um pedido do humorista Antonio Tabet e liberou as postagens que associam Flávio ao boato. Depois, o ministro do STF Luiz Fux derrubou a decisão de Dino, restabelecendo os efeitos da liminar de Mendonça.

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