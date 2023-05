TSE multa Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli por ligar Lula à morte de Celso Daniel

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira aplicar uma multa individual de R$ 10 mil aos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Mara Gabrilli (PSDB-SP) e à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por publicações, durante o ano passado, que vincularam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao assassinato de Celso Daniel, então prefeito de Santo André (SP).

Em outubro do ano passado, durante o segundo turno das eleições, Mara Gabrilli concedeu uma entrevista falando de suposto envolvimento de Lula e do PT com a morte de Celso Daniel, em 2002. As declarações foram compartilhadas por Flávio e Zambelli.





Na época, a campanha de Lula recorreu ao TSE, que determinou a exclusão dos conteúdos. A ministra Maria Claudia Bucchianeri determinou a remoção, alegando que se tratava de "conteúdo expressa e judicialmente já reconhecido como desinformativo e ofensivo".

Agora, os ministros decidiram aplicar a multa, por maioria de votos. O suplente de deputado federal Ed Raposo (PTB-RJ) também foi alvo da decisão.

O relator, ministro Carlos Horbach, votou por aplicar uma multa de R$ 5 mil para Gabrilli e Zambelli. Ele excluiu Flávio porque o senador apenas compartilhou a entrevista, sem realizar comentários.

Entretanto, Bucchianeri abriu uma divergência, aumentando a multa para R$ 10 mil e aplicando em todos os representados. Ela foi seguida por Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves e Cármen Lúcia.

Raul Araújo acompanhou o relator. Já o ministro Nunes Marques abriu uma segunda divergência, seguindo o voto de Horbach, mas excluindo Gabrilli da multa.

