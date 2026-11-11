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BIG TECH TSE multa Meta em R$ 7,5 milhões por descumprir ordens judiciais, mas não vê provas de interferência Ministros acompanharam relator, que defendeu maior fiscalização dos algoritmos, e decisão unânime aponta falhas da plataforma durante a campanha presidencial

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade, nesta terça-feira, aplicar uma multa de R$ 7,5 milhões à Meta, empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, por descumprimento de determinações judiciais durante a campanha presidencial.

Os ministros, no entanto, acompanharam o entendimento do relator, Marco Aurélio Bellizze, de que não há provas suficientes para concluir que a plataforma tenha agido deliberadamente para favorecer uma das candidaturas na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Além de Bellizze, votaram pela aplicação da multa os ministros Sérgio Kukina, Estela Aranha, Nauê Bernardo, André Mendonça, Dias Toffoli e o presidente da Corte, Nunes Marques. O julgamento ocorreu no âmbito de uma ação apresentada pela campanha de Lula, que acusou a empresa de interferir na distribuição de conteúdos político-eleitorais durante a disputa presidencial.

No voto, Bellizze fez uma distinção entre o descumprimento de ordens da Justiça Eleitoral, que embasa a aplicação da multa, e uma eventual atuação intencional da empresa para desequilibrar a disputa, hipótese que, segundo ele, não pode ser comprovada no âmbito do processo analisado pelo tribunal.

"Os autos registram falhas técnicas reconhecidas pela própria representada. Para além delas, não há elementos que permitam afirmar, em cognição sumária, a existência de atuação deliberada para desequilibrar o pleito, conclusão que dependeria de prova robusta do elemento subjetivo, a ser produzida em procedimento de cognição exauriente, na via processual adequada", afirmou o ministro.

Apesar de afastar uma conclusão sobre eventual favorecimento intencional, Bellizze fez um alerta sobre o poder das empresas de tecnologia na disputa eleitoral e defendeu o aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização dos algoritmos que determinam a circulação de conteúdos políticos nas redes sociais.

"As plataformas digitais exercem poder informacional que condiciona, por sistemas algorítmicos pouco transparentes, a circulação da informação política e a formação da vontade do eleitor", afirmou.

O relator também ressaltou a necessidade de instrumentos que permitam à Justiça Eleitoral fiscalizar a atuação das plataformas e verificar o cumprimento das regras destinadas a garantir a igualdade de condições entre os candidatos.

"A proteção do pluralismo político, da igualdade de oportunidades entre candidaturas e da autonomia do eleitor exige mecanismos efetivos de governança algorítmica, de auditoria e de fiscalização que permitam verificar o cumprimento dos deveres de transparência e de cuidado", disse.

O relator explicou que o tipo de ação apresentada, uma representação, não permite a produção de provas técnicas complexas ou uma investigação aprofundada sobre o funcionamento dos algoritmos das plataformas.

"Não há espaço para perícia, para produção de prova técnica complexa ou para ampla dilação probatória", afirmou Bellizze.

Ao analisar as informações apresentadas pela Meta, Bellizze concluiu que a empresa cumpriu parte das determinações impostas pela Justiça Eleitoral, mas deixou de atender integralmente outras obrigações e descumpriu prazos estabelecidos pelo tribunal.

Entre as irregularidades apontadas pelo relator está o descumprimento da determinação de informar, em 48 horas, as providências concretamente adotadas para atender às ordens judiciais. Segundo o ministro, a apresentação de um relatório consolidado após o segundo turno não supriu essa obrigação.

O magistrado também identificou cumprimento parcial das medidas destinadas a impedir a redução indevida do alcance de publicações, garantir a revisão humana de restrições automatizadas às contas de anúncios das campanhas e assegurar tratamento isonômico às candidaturas pela ferramenta de inteligência artificial da empresa.

Para Bellizze, os atrasos comprometeram a efetividade das medidas judiciais, especialmente porque as determinações foram expedidas durante a campanha, quando a rapidez na correção de eventuais irregularidades era fundamental para garantir a igualdade de condições entre os candidatos.

"Em processo cuja utilidade depende do tempo, o cumprimento tardio compromete a própria finalidade da tutela jurisdicional", afirmou.

O relator também criticou a falta de transparência da empresa na prestação de informações ao tribunal. Segundo ele, parte dos dados foi apresentada em língua estrangeira, de forma agregada ou por meio de declarações genéricas, o que dificultou a fiscalização do cumprimento das ordens judiciais.

"Além disso, por dependerem exclusivamente de dados e de providências da própria representada, não foi possível aferir a veracidade dos motivos invocados para as falhas, nem o tempo efetivamente empregado na sua correção e na adoção das medidas determinadas", destacou.

Multa de R$ 7,5 milhões

A multa proposta pelo ministro corresponde a três dias de descumprimento, entre 17 e 19 de outubro, com penalidade diária de R$ 500 mil, e outros seis dias, entre 20 e 25 de outubro, quando o valor foi elevado para R$ 1 milhão por dia. O total chega a R$ 7,5 milhões.

Bellizze considerou o montante proporcional à relevância da questão, que envolve a integridade do processo eleitoral, e à capacidade econômica da empresa.

O ministro ressaltou, porém, que a penalidade decorre exclusivamente do descumprimento das determinações judiciais e não representa o reconhecimento de que a Meta tenha atuado intencionalmente para beneficiar Lula ou Flávio Bolsonaro.

"No caso em apreço, a multa tem natureza coercitiva e é devida desde o dia em que se configurou o descumprimento das determinações judiciais, e não se relaciona a eventual intuito da representada favorecer qualquer das candidaturas ao cargo de presidente da República", afirmou.

O relator explicou ainda que o valor não resulta da soma de cada determinação descumprida, mas de uma avaliação conjunta da conduta da empresa, considerando três fatores: o atraso, o cumprimento incompleto das medidas e a falta de transparência na prestação de informações.

Bellizze rejeitou o pedido da campanha de Lula para elevar a multa diária a R$ 10 milhões e condenar a empresa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Segundo ele, o encerramento das eleições tornou desnecessária a majoração da penalidade, que tinha a finalidade de obrigar a plataforma a cumprir as determinações durante a campanha.

Ação da campanha de Lula

A ação foi apresentada pela campanha de Lula em outubro, após questionamentos sobre a distribuição de conteúdos político-eleitorais nas plataformas da Meta. A coligação apontou supostas irregularidades no alcance de publicações e no funcionamento de ferramentas de inteligência artificial, que poderiam provocar tratamento desigual entre as candidaturas.

Em 15 de outubro, Bellizze concedeu uma decisão liminar determinando que a empresa não poderia reduzir artificialmente a distribuição de conteúdos político-eleitorais, excluir publicações dos sistemas de recomendação, restringir sua localização nas ferramentas de busca ou manipular métricas de alcance das duas candidaturas fora das hipóteses permitidas pela legislação eleitoral.

A decisão foi referendada por unanimidade pelo plenário do TSE no dia seguinte. As determinações tinham validade até o encerramento do segundo turno e buscavam assegurar tratamento isonômico às campanhas.

A Meta contestou as suspeitas de favorecimento político e afirmou ter apresentado novos dados ao tribunal que afastariam as alegações de interferência na distribuição de conteúdos.

Segundo a empresa, as contas de Lula no Instagram alcançaram cerca de 1,5 vez mais pessoas e registraram 1,5 vez mais impressões do que as de Flávio Bolsonaro entre 16 de agosto e 25 de outubro. A plataforma sustenta que diferenças de alcance refletem fatores como a frequência das publicações, as estratégias digitais das campanhas e o engajamento dos usuários, e não uma interferência deliberada.

PT e Meta divergem sobre falhas

Durante o julgamento, os representantes da campanha de Lula e da Meta divergiram sobre a natureza das falhas identificadas nas plataformas durante a disputa presidencial. O advogado Ângelo Longo Ferraro, que representa a coligação petista, sustentou que os problemas não foram meramente técnicos, mas tiveram um direcionamento político que prejudicou Lula e beneficiou Flávio Bolsonaro.

"Foi direcionado apenas ao presidente Lula. Era um erro de viés, estava direcionado a um candidato específico e favorecendo o candidato Flávio Bolsonaro", afirmou Ferraro.

O advogado também questionou a falta de transparência da empresa na apresentação de informações sobre o funcionamento de seus algoritmos. Segundo ele, caberia à Meta demonstrar que não houve tratamento discriminatório, mas a plataforma deixou de fornecer dados e registros necessários para esclarecer as suspeitas.

"A caixa-preta da Meta precisa ser desvendada", disse.

Ferraro afirmou ainda que a empresa continuou praticando irregularidades mesmo depois das determinações judiciais, ao restringir recomendações de vídeos de Lula e retirar anúncios da campanha petista. Em contrapartida, segundo ele, a plataforma não teria adotado providências equivalentes contra anúncios eleitorais impulsionados com recursos estrangeiros.

Já a advogada Patrícia Helena Marta Martins, representante da Meta, defendeu que a ação perdeu o objeto com o encerramento das eleições e negou qualquer favorecimento político. Segundo ela, os episódios identificados decorreram de problemas técnicos, que foram explicados e corrigidos pela empresa.

"A Meta nunca escondeu tais episódios técnicos, pelo contrário, explicou todos eles", afirmou.

A advogada sustentou que os problemas na conta de anúncios da campanha de Lula não afetaram a distribuição orgânica de conteúdos e que uma falha de implementação na ferramenta Meta AI foi corrigida no mesmo dia. Para a defesa, nenhum desses episódios demonstra a existência de viés político.

A represnetante da Meta também apresentou dados segundo os quais o conteúdo publicado pelas contas de Lula no Instagram alcançou cerca de 1,5 vez mais pessoas do que o de Flávio Bolsonaro durante a campanha. A advogada afirmou que os sistemas de recomendação seguiram as regras estabelecidas pelo TSE e rejeitou as acusações de interferência eleitoral.

"São falsas as alegações de que a Meta favoreceu ou interferiu em nome de qualquer candidato ou grupo político", afirmou.

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