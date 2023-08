TSE ouve Claudio Castro sobre ação que pede inelegibilidade de Bolsonaro; veja quem mais vai depor

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou, nesta semana, a colher depoimentos de testemunhas em três ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por um suposto abuso durante a comemoração do 7 de Setembro do ano passado.



Entre as testemunhas, estão os governadores Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Ibaneis Rocha (Distrito Federal) e os ex-ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa).

Três ações que tratam sobre o tema tramitam em conjunto no TSE. Elas foram apresentadas pela coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PDT e pela ex-candidata à Presidência e senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS). Bolsonaro foi declarado inelegível em junho, mas outras 15 ações contra ele ainda tramitam na Corte Eleitoral.

Ibaneis foi ouvido na segunda-feira, e o depoimento de Castro estava marcado para a manhã desta terça. A oitiva dos dois foi solicitada pela defesa de do ex-presidente, que afirmou que eles poderiam dar detalhes sobre os atos realizados em Brasília e no Rio na data.

O objetivo seria "delimitar a participação, inclusive financeira, dessas unidades federativas na organização dos eventos, esclarecendo questões essenciais para a identificação do caráter oficial dos atos, bem como da observância à impessoalidade na condução do evento e do não uso da máquina pública em prol de qualquer das candidaturas".

Já os ex-ministros poderiam apresentar um "integral relato do comportamento e de eventuais falas do presidente da República". Ciro será ouvido na quinta-feira, por videoconferência, enquanto a oitiva de Paulo Sérgio está marcada para o dia 28.

O relator das ações, ministro Benedito Gonçalves, também determinou de ofício (por iniciativa própria) o depoimento do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Isso porque, mesmo sem ter cargo no governo federal, ele apareceu na tribuna de honra do evento realizado no Rio de Janeiro. Na época, ele era candidato a senador.

"É relevante que a testemunha explique como teve acesso ao palco montado para o evento oficial cívico-militar no Rio de Janeiro, e qual a finalidade de sua presença nesse espaço", escreveu Gonçalves. Daniel Silveira está preso no Rio de Janeiro, por isso será ouvido por videoconferência.

