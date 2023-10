TSE pode começar a julgar ações contra chapa de Lula e Alckmin nesta terça-feira (17)

A- A+

Está pautado para estar terça-feira (17), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a análise de duas ações que investigam supostas irregularidades cometidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Contudo os ministros só irão se debruçar sobre esses casos se encerrarem a apreciação de três processos envolvendo Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula no pleito.

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também reservou a pauta do dia 19 de outubro, próxima quinta-feira, para as ações envolvendo Lula e seu então candidato a vice, Geraldo Alckmin. Portanto, se não for possível iniciar a análise nesta terça, isso deve acontecer ainda esta semana.

Lula e Alckmin são investigados por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. As duas ações foram apresentadas pela coligação de Bolsonaro.

Em um dos casos, é apurada uma suposta irregularidade na utilização de anúncios em ferramenta de busca. No outro, a acusação afirma que Lula usou entrevistas na imprensa para se promover no dia do primeiro turno.

A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) defendeu que as duas ações sejam rejeitadas. Em caso de condenação, esses processos podem levar à perda de mandato. O relator dos dois casos é o ministro Benedito Gonçalves.

