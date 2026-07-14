TSE propõe prêmio a institutos de pesquisa que mais se aproximarem dos resultados da eleição

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou nesta terça-feira (14) aos principais institutos de pesquisa uma minuta de portaria para criar o chamado "Selo Acurácia Eleitoral", iniciativa destinada a premiar empresas cujas estimativas mais se aproximarem dos resultados oficiais das urnas. A proposta, porém, encontrou resistências já na primeira discussão com representantes do setor.



Segundo relatos feitos ao jornal O Globo, o Datafolha manifestou posição contrária à criação do selo durante a reunião promovida pela presidência do TSE. Representantes da Quaest, do Ipec, da Ipsos-Ipespe e do MDA, que participaram do encontro por meio de uma representante comum, também se posicionaram contra a iniciativa.



Apesar das críticas, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, procurou, segundo participantes da reunião, deixar claro aos participantes que o documento distribuído nesta segunda-feira representa apenas uma proposta inicial. Ainda de acordo com pessoas que acompanharam o encontro, o ministro afirmou que o tribunal continuará recebendo sugestões até a próxima sexta-feira, incluindo contribuições que já começaram a ser apresentadas pelos institutos.



A minuta apresentada na reunião desta terça trata exclusivamente da criação do selo de acurácia. A expectativa dentro do tribunal é que as sugestões encaminhadas pelas empresas também sirvam de base para a elaboração de uma resolução mais ampla sobre pesquisas eleitorais, disciplinando aspectos relacionados à transparência, ao registro e à divulgação dos levantamentos.





A proposta apresentada aos institutos prevê a criação do “Selo Acurácia Eleitoral”, destinado ao "reconhecimento e valorização" das empresas de pesquisa cujas projeções apresentem maior aderência aos resultados oficiais das eleições de 2026.



Pelo texto, a premiação seria concedida apenas em anos de eleições gerais. Caberia ao TSE premiar pesquisas nacionais para presidente da República, enquanto os Tribunais Regionais Eleitorais ficariam responsáveis pelas pesquisas para governador.



O encontro reuniu representantes dos principais institutos do país e faz parte das discussões iniciadas pelo TSE após a polêmica envolvendo a suspensão de uma pesquisa da AtlasIntel sobre os impactos do caso Banco Master na imagem do senador Flávio Bolsonaro (PL).



Entre os objetivos da proposta estão estimular o aprimoramento metodológico das pesquisas, ampliar a transparência dos levantamentos, conferir visibilidade aos institutos com melhor desempenho e fomentar estudos sobre a aderência entre as estimativas divulgadas e os resultados das urnas.



A avaliação consideraria apenas pesquisas registradas regularmente no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) e efetivamente divulgadas. A minuta prevê duas categorias de reconhecimento: pesquisas de boca de urna e levantamentos publicados nos sete dias que antecedem o pleito.



O texto também estabelece hipóteses de exclusão da premiação, como condenações definitivas por divulgação de pesquisa fraudulenta ou por irregularidades graves que resultem na suspensão ou invalidação do levantamento, além do descumprimento dos critérios técnicos definidos na futura regulamentação.

Veja também