TSE quer ouvir Anderson Torres sobre minuta golpista e live de Bolsonaro

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, determinou nesta quinta-feira (9) que o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro Anderson Torres seja ouvido para esclarecer a minuta golpista encontrada em sua casa, em janeiro, e sua participação em uma live feita pelo ex-presidente com ataques ao sistema eleitoral.

A decisão do ministro foi tomada no âmbito da ação que investiga a realização de uma reunião organizada por Bolsonaro no palácio da Alvorada com embaixadores, nas quais atacou as urnas eletrônicas.

Além de Torres, o corregedor do TSE também determinou a tomada de depoimento do coronel Eduardo Gomes da Silva, Coronel reformado, a respeito de sua contribuição e participação na live de julho de 2021, e dos servidores da Polícia Federal Ivo de Carvalho Peixinho e Mateus de Castro Polastro.

Na live de julho de 2021, Bolsonaro promoveu uma série de teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas supostamente baseadas em um inquérito da Polícia Federal sobre as eleições de 2018. Segundo o ministro do TSE, esse fato também foi mencionado para os embaixadores na reunião de 2022 – motivo pelo qual as oitivas se fazem necessárias agora, segundo ele.

Eu tive acesso a esse inquérito no ano passado [2021], e divulguei, disse Bolsonaro, na ocasião.

Os servidores da PF já foram ouvidos em outra apuração que tramita a respeito dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral.

