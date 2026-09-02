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Tribunal Superior Eleitoral TSE rejeita punição a Flávio Bolsonaro por uso de 'deepfake' do pai em convenção Coalizão de esquerda que apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o opositor de violar a proibição de usar réplicas feitas com inteligência artificial de pessoas reais em campanhas políticas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou uma proteção ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro por uma possível violação da lei pela exibição de um vídeo feito com inteligência artificial em que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoia sua candidatura.

Em julho, durante uma convenção partidária na qual Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura, um “deepfake” do ex-mandatário de 71 anos apareceu na tela e pediu a seus seguidores que apoiassem seu filho.

A coalizão de esquerda que apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o opositor de violar a proibição de usar réplicas feitas com inteligência artificial de pessoas reais em campanhas políticas.

O TSE rejeitou uma proteção por considerar que a convenção ocorreu antes do início do período oficial da campanha presidencial e, portanto, não pode ser considerada parte dela, explicou o ministro Kássio Nunes Marques.

A tese de Nunes Marques prevaleceu por 5 votos a 2.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão em 2025 por tentativa de golpe de Estado ao final de seu mandato (2019-2022). Ele também está proibido de se manifestar publicamente, seja nas redes sociais ou por meio de terceiros.

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