A- A+

BRASIL TSE retoma julgamento que pode cassar Jorge Seif por abuso de poder econômico Senador aliado de Bolsonaro começou a ser julgado há dois anos por episódio envolvendo eleições de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta terça-feira o julgamento da ação que pode levar à cassação do senador Jorge Seif (PL-SC), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por abuso de poder econômico.



O senador começou a ser julgado em abril de 2024. A análise, no entanto, foi suspensa depois que o relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, determinou que novas provas fossem produzidas.

O caso foi motivado pela suspeita de que o empresário Luciano Hang usou a empresa de que é sócio para fazer a campanha do senador disponibilizando funcionários e aviões, o que ambos negam. O processo foi movido pela coligação que perdeu a disputa. O senador foi absolvido pelo TRE de Santa Catarina, e o processo chegou ao TSE após recurso.

Ministros do TSE ouvidos pelo Globo reservadamente avaliam que o desfecho será um resultado favorável para Seif por ausência de provas contundentes.

Na avaliação desses ministros, a conclusão do caso já deve ocorrer na sessão desta terça. Além de Floriano, devem votar os ministros Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Estela Aranha, André Mendonça, Nunes Marques e Cármen Lúcia.





O recurso que chegou ao TSE foi proposto pela coligação Bora Trabalhar (PSD, Patriota e União) e pede a reforma de decisão do TRE-SC que julgou improcedente a ação contra o senador eleito e outros apoiadores da candidatura. Segundo a acusação, Jorge Seif, Hermes Artur Klann e Adrian Rogers Censi, além de Luciano Hang, empresário, e de Almir Manoel Atanazio dos Santos, presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas de São João Batista (SC), cometeram ilícitos eleitorais no pleito de 2022, que configuraram abuso do poder econômico, para favorecer a candidatura de Seif.

As supostas ilegalidades apontadas pela coligação adversária seriam: a cessão de uso, que configuraria doação irregular, de um helicóptero de propriedade de Osni Cipriani para deslocamentos do então candidato Jorge Seif para participar de eventos da campanha eleitoral pelo estado; o uso da estrutura material e pessoal das Lojas Havan, do empresário Luciano Hang, em favor de Jorge Seif; e o usufruto de transporte aéreo, dos canais oficiais da empresa, de uma sala de gravação para lives e de vídeos para redes sociais com o objetivo de promover a campanha do então candidato.

A ação também indica que houve suposto financiamento de propaganda eleitoral por entidade sindical, por meio de participação na 21ª Semana de Indústria Calçadista Catarinense, no município de São João Batista (SC). O evento foi promovido pelo Sindicato das Indústrias de Calçados da localidade.

Veja também