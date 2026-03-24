TSE tem maioria para condenar Castro à inelegibilidade até 2030
Placar da votação está 4 votos a 1 pela condenação do ex-governador
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria de votos para condenar o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, à inelegibilidade, por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022.
Até o momento, o placar da votação está 4 votos a 1 pela condenação de Castro. O julgamento continua para tomada dos votos dos ministros André Mendonça e Cármen Lúcia, os últimos a serem proferidos.
Ontem (23), o ex-governador renunciou ao mandato e anunciou que é pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro.
Leia também
• Sem governador e sem vice: quem assume o Rio de Janeiro após a saída de Cláudio Castro?
• Por que Cláudio Castro está sendo julgado? Entenda acusações contra o ex-governador do RJ
• Castro pode ficar fora das eleições em caso de condenação no TSE apesar de renúncia do cargo
Contudo, os ministros analisam se Castro pode ficar inelegível até 2030 em caso de condenação no processo.
O TSE julga recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) e da coligação do ex-deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) para reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que, em maio de 2024, rejeitou a cassação do mandato e absolveu o ex-governador e os outros acusados.
O processo trata de supostas contratações irregulares na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).