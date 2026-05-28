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Castro TSE vai julgar na próxima terça-feira recurso de Castro contra condenação que o tornou inelegível Castro foi condenado pelo uso indevido da estrutura da Fundação Ceperj e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) para contratação de cabos eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar em sessão marcada para o dia 2 de junho, próxima terça-feira, o recurso do ex-governador do Rio Cláudio Castro contra a condenação por abuso de poder político e econômico que o tornou inelegível até 2030.

Castro foi condenado pelo uso indevido da estrutura da Fundação Ceperj e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) para contratação de cabos eleitorais, com distribuição de cargos e recursos públicos para ampliar apoio político durante o período eleitoral.

— Não tenho dúvida quanto a participação do governador Cláudio Castro nas irregularidades na Ceperj. A contratação atípica e excessiva de pessoal está demonstrada. Fica evidenciada a manipulação intencional da máquina administrativa estadual com o uso de programas e servidores para consolidar apoio político, auferir proveito eleitoral e isso põe em risco a igualdade entre os candidatos e compromete a integridade do processo eleitoral, o que é vedado — disse a ministra Cármen Lúcia no julgamento.

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