eleições 2026
TSE/Nunes Marques: houve pouquíssimas ocorrências, uma árvore caída e duas cidades sem energia
Nunes cumprimentou jornalistas e fez uma breve fala ao visitar a área de imprensa do Centro de Divulgação das Eleições (CDE) na sede da Cort
Ministro conversou com jornalistas no TSE, u com jornalistas no TSE, em Brasília, na manhã deste domingo (4) - Foto: Antonio Augusto/TSE
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo que houve, até o momento, "pouquíssimas" intercorrências nas eleições.
Ele cumprimentou jornalistas e fez uma breve fala ao visitar a área de imprensa do Centro de Divulgação das Eleições (CDE) na sede da Corte, na capital federal.
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"Pouquíssimas intercorrências. Uma árvore caída. Duas cidades sem energia, mas nossas baterias funcionando bem. Todos os setores do tribunal estão funcionando e todo o trabalho preventivo que foi feito dando resultado", declarou, dizendo que deve voltar a falar com a imprensa em coletiva por volta das 13h30.