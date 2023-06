Tudo sobre o julgamento de Bolsonaro no TSE: onde assistir, placar e provável desfecho

A- A+

O julgamento de ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entra na reta final nesta sexta-feira (30).



A sessão extraordinária foi marcada para 12h. No quarto encontro do colegiado, são esperados os votos dos ministros Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

O julgamento pode ser acompanhada pelo canal do TSE no YouTube, com transmissão ao vivo, ou pela TV Justiça, o canal 9 da televisão. O site do Globo também estará acompanhando os desdobramentos em tempo real.

Qual o placar parcial do julgamento?

Até o momento, o placar está 3 a 1, com três votos a favor da inelegibilidade de Bolsonaro. Já o ex-ministro e general da reserva Walter Braga Netto conquistou maioria para sua absolvição, com unanimidade até o momento.

Quem irá participar do julgamento de Bolsonaro no TSE?

Até o momento, votaram o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, relator da ação contra Bolsonaro, o ministro Raul Araújo, único a favor do ex-presidente, e os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, que acompanharam o relator. Nesta sexta-feira, devem votar a vice-presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, o ministro Nunes Marques e, por último, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes.



Bolsonaro pode ficar inelegível?

Se for condenado, Bolsonaro ficará inelegível por oito anos, até 2030. Nesse caso, ele ainda poderá apresentar embargos de declaração dentro da própria Corte Eleitoral. Bolsonaro também poderia recorrer acionando o Supremo Tribunal Federal (STF).

A expectativa, como mostrou o colunista do GLOBO Bernardo Mello Franco, é que o julgamento termine com placar de cinco votos favoráveis à inelegibilidade e dois votos contrários — além do voto de Raul Araújo, há expectativa que Nunes Marques vote favorável ao ex-presidente.

