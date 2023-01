A- A+

Terrorismo em Brasília "Tudo tranquilo, ordeiro e pacífico", diz secretário de Segurança Pública a governador do DF Secretário de Segurança Pública em exercício, Fernando de Sousa Oliveira, acalma o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, uma hora antes da invasão dos terroristas

Em um áudio divulgado pelo site Metrópoles, o secretário de Segurança Pública em exercício, Fernando de Sousa Oliveira, acalma o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, uma hora antes da invasão dos terroristas ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal.

Por diversas vezes, Oliveira diz que grupos estavam agindo de forma “ordeira, amena, suave, pacífica”. “Nossa inteligência está monitorando e não há nenhum informe de questão de agressividade, ligado a esse tipo de comportamento”, acrescenta.

Fernando Sousa Oliveira ocupa o cargo interinamente, já que o titular - agora exonerado - Anderson Torres se encontra nos Estados Unidos.

O áudio dá a entender que o governador Ibaneis teria sido enganado. Mais cedo, o chefe do executivo, em vídeo, pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos atos terroristas e estendeu o pedido aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco e do STF, ministra Rosa Weber.

