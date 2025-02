A- A+

RIO DE JANEIRO 'Turminha dos direitos humanos, não encham meu saco', diz Cláudio Castro sobre ataque a DP A publicação do governador carioca se deu após invasão à delegacia que ocorreu na noite de sábado (15), no Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), reagiu nas redes sociais a um ataque realizado a uma unidade policial na Baixada Fluminense. No sábado, 15, a 60.ª Delegacia de Polícia (DP) em Campos Elíseos, Duque de Caxias, foi invadida por homens que tentavam libertar o suposto chefe do tráfico de drogas da comunidade de Vai Quem Quer, Rodolfo Manhães Viana, vulgo Rato, e Wesley de Souza do Espírito Santo.

"A resposta será dura e na mesma proporção, só que com efetividade e dentro da lei. Turminha dos 'direitos humanos', não encham meu saco", disse Castro no X (antigo Twitter). O governador ainda afirmou que os suspeitos foram identificados e que o ataque não ficaria "por isso mesmo".



Em outra publicação, o governador disse que o "vagabundo terrorista" que teria orquestrado o ataque havia sido "beneficiado pela famosa 'saidinha dos direitos humanos'", da qual não teria retornado. "Mas anotem aí: ele vai voltar! De um jeito ou de outro!", afirmou.





Vejam só vocês.

O vagabundo terrorista que ontem orquestrou o ataque à delegacia em Duque de Caxias foi beneficiado pela famosa saidinha dos "direitos humanos"!! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) February 16, 2025

No domingo, 16, uma operação em ao menos quatro comunidades da região foi realizada para tentar localizar e prender os possíveis envolvidos no episódio. O principal alvo, a quem o governador se referiu na postagem, é Joab da Conceição Silva. Segundo o jornal O Globo, ele se encontra evadido do sistema penitenciário desde 2019, após receber o benefício concedido pela Vara de Execuções Penais de visita progressiva ao lar.

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) respondeu à publicação de Castro e criticou sua gestão à frente do Estado. "A turma dos direitos humanos não vai questionar se agir dentro lei. Sua gestão é completamente desastrosa e muitas vezes ilegal, governador", escreveu a parlamentar no X.





Sua incompetência na condução da segurança pública no Rio é evidente. A turma dos direitos humanos não vai questionar se agir dentro lei. Sua gestão é completamente desastrosa e muitas vezes ilegal, governador. O senhor falhou miseravelmente em garantir segurança e paz pro nosso… — Talíria Petrone (@taliriapetrone) February 16, 2025

O ataque à delegacia ocorreu na noite de sábado e assustou os moradores da região. A fachada da delegacia foi destruída por tiros de fuzil. Rato e Wesley, cujo resgate era o objetivo dos atacantes, tinham sido presos algumas horas antes por policiais da unidade policial, mas já tinham sido transferidos para outro local no momento da invasão.



