ENTREVISTA Uchôa Júnior diz que 2026 está longe e torce pelo fim da polarização no Estado

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o deputado federal Uchôa Júnior (PSB) revelou que torce pelo fim da polarização já instaurada entre a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), pré-candidatos ao Governo do Estado em 2026.

“A gente tem que acabar essa polarização que começou no Governo Federal, entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Isso está começando a acontecer em Pernambuco e é muito ruim para o Estado, só quem perde é o povo”, declarou.

Questionado como anda o seu apoio aos municípios em que foi candidato majoritário na última eleição, Uchôa relatou que destinou emendas para o Governo do Estado e para as prefeituras do Recife, Caruaru, Igarassu, Itamaracá e Paulista, mas que focou, principalmente, em ajudar a Saúde do povo pernambucano.

“Tenho um cuidado muito grande com a saúde de Pernambuco, que meu pai já tinha esse cuidado, destinei emendas para entidades de saúde como o Hospital Altino Ventura, o Hospital do Câncer, o Procape, e vários outros hospitais do Estado”, disse Uchôa.

Sobre a situação atual do governo Raquel Lyra, Uchôa avalia que a gestão da governadora “deu uma melhorada”. “De um ano para cá, o governo dela deu uma melhorada e acho que esse é o caminho. Ainda é muito cedo para se falar em eleições. Esta semana nós vimos um grande gesto por parte da governadora, ao sentar-se com os prefeitos da Região Metropolitana do Recife, e João estava lá, para poder ajudar Raquel. Isso eu acho bonito, eu acho que quem ganha é o povo com isso essa atitude”, concluiu o parlamentar.

