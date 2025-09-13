S�b, 13 de Setembro

mundo

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Ataque ocorreu através de drone, provocando um incêncio

Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma MoscouUcrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou - Foto: Marina Moiseyenko / AFP

Um drone ucraniano atingiu uma importante refinaria de petróleo na Rússia, neste sábado (13), provocando um incêndio e causando danos leves, informou um dirigente regional russo.

"Hoje, a planta de Bashneft foi alvo de um ataque terrorista com um drone. Um incêndio foi iniciado e está sendo extinto neste momento", declarou no Telegram o governante da região russa de Bashkortostan, no centro do país, Radiy Jabirov.

