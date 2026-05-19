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ELEIÇÕES 2026 PT apostará na pecha de "Flávio mentiroso" para enfraquecer senador frente a indecisos Ideia da pré-campanha de Lula é reforçar relação do filho de Bolsonaro com Vorcaro

O PT tentará colar a pecha de "mentiroso" em Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a partir das novas revelações feitas da relação entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro. Nesta terça-feira (19), Flávio afirmou ter visitado o dono do Banco Master, no fim do ano passado, quando ele cumpria prisão domiciliar em São Paulo, após ser detido pela primeira vez.

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entendem que a mudança de versões do senador sobre seu contato com Vorcaro enfraquece sua candidatura e tem dado gás para a guerra digital do PT.

Na avaliação de petistas, as revelações evidenciam contradições do senador e tornam mais simples a tarefa de convencer o eleitor, com vídeos e cortes nas redes sociais.

Desde que o escândalo do Master surgiu, Flávio e a oposição tentam colar o caso ao governo Lula. No início de maio, o senador chegou a usar uma camiseta em um evento em Santa Catarina ligando o presidente ao banqueiro.

Logo depois, foi personagem principal de áudios, nos quais pedia dinheiro para financiar um filme sobre a história do pai, Jair Bolsonaro.

Nesta terça-feira, as redes sociais do PT exploraram a visita de Flávio a Vorcaro enquanto cumpria prisão domiciliar.

Em uma das publicações, usaram uma frase dita por Lula em depoimento ao ex-juiz Sérgio Moro, durante a operação Lava-Jato, para explorar a visita o contato com Vorcaro enquanto estava preso: "O mal da primeira mentira é que você tem que contar várias outras para justificar a primeira".

O vídeo mostra primeiro o senador admitindo a visita, e uma cena anterior, quando o senador nega que o filme Bolsonaro seria bancado pelo banqueiro.

A estratégia de alegar que Flávio foi pego na mentira na relação com Vorcaro será explorada à exaustão pela pré-campanha de Lula.

Petistas identificaram ampla repercussão nas redes sociais contrária ao senador no caso. O foco da atuação está nos perfis do PT, que têm liderado a artilharia digital.

Aliados de Lula acreditam que reforçar a guerra digital ajuda a ampliar a rejeição de Flávio no ambiente digital e impacta especialmente os eleitores indecisos que estavam inclinados a votar no candidato do PL.

Integrante da coordenação da pré-campanha e secretário nacional de Comunicação do PT, Eden Valadares, afirma que as peças serão montadas divulgando notícias e "acontecimentos concretos da trajetória" da história do senador:

— Hoje foi revelado ao Brasil mais um capítulo na série de mentiras do candidato do PL e o país se pergunta: "Até onde Flávio Bolsonaro é capaz de mentir? Quantas mentiras em cima de mentiras ele consegue contar? E, mais grave, o que ele tenta tanto esconder?" A cada nova revelação, a cada passo da investigação, sentimos mais segurança na nossa estratégia.

Explorar as contradições do senador será uma das linhas principais da campanha petista, que pretende trabalhar a desconfiança e medo do que seria um mandato presidencial sob o comando do filho de Bolsonaro.

Em levantamentos internos, a pré-campanha já havia mapeado que eleitores apontavam problemas de credibilidade em relação à imagem do senador antes mesmo do episódio. Essas aferições vinham apontando que as pessoas têm dificuldade em acreditar no que o senador fala e não veem consistência nas afirmações feitas pelo candidato do PL.

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