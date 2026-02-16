A- A+

Reunião UE participará de reunião do Conselho de Paz de Trump sem se tornar membro Dubravka Šuica, comissária europeia para o Mediterrâneo, viajará a Washington para esta reunião, prevista para quinta-feira

Uma comissária europeia de baixo perfil participará esta semana da reunião inaugural do “Conselho de Paz” de Donald Trump, sem a adesão da União Europeia (UE) a essa instância, anunciou Bruxelas nesta segunda-feira (16).

Dubravka Šuica, comissária europeia para o Mediterrâneo, viajará a Washington para esta reunião, prevista para quinta-feira, a fim de fazer a posição europeia sobre a situação na Faixa de Gaza ser ouvida.

“Participará da reunião do Conselho de Paz na parte específica dedicada a Gaza. Quero enfatizar que a Comissão Europeia não se torna membro do Conselho de Paz”, declarou um porta-voz da UE, Guillaume Mercier.

O órgão liderado pelo presidente dos Estados Unidos foi concebido para pôr fim à guerra em Gaza, mas a sua carta atribui-lhe um objetivo muito mais amplo: a resolução de conflitos armados no mundo.

Os membros permanentes devem aportar 1 bilhão de dólares para aderir, o que suscita críticas segundo as quais esse organismo poderia tornar-se uma “versão paga” do Conselho de Segurança da ONU.

Durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Bruxelas ressaltou que ainda tem “uma série de questões” com relação a esse organismo, com “seu âmbito de aplicação, sua governança e sua compatibilidade com a ONU”.

Veja também