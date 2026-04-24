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pronunciamento UFMG se pronuncia sobre briga entre ex-deputado e estudantes Douglas Garcia (União-SP) e Marília Amaral (PL-MG) foram à instituição de ensino para gravar conteúdos comparando Lula e Bolsonaro

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) classificou o caso de pancadaria generalizada, ocorrida na última quarta-feira (22) entre o ex-deputado de São Paulo, Douglas Garcia (União-SP), e estudantes da instituição como "um episódio de tensão e violência".

Em nota enviada ao Globo, a UFMG observou que ações "que tenham potencial de conflito" devem passar por "procedimentos institucionais".

Douglas Garcia, junto à pré-candidata à deputada Marília Amaral (PL-MG), realizaram gravações nos arredores da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), no campus Pampulha, para questionar estudantes da universidade se conseguiriam "comprovar" se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria melhor para o país do que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após um descontentamento dos alunos com os pré-candidatos, houve uma sequência de agressões físicas entre os envolvidos. Toda a ação foi filmada pela equipe do ex-deputado, que divulgou o ocorrido em suas redes sociais. Com a situação menos acalorada, os seguranças da UFMG pediram que os candidatos se retirassem do campus.

O comunicado da universidade afirma que as gravações feitas pelo ex-deputado não foram informadas "às instâncias institucionais da universidade" e que a ação promovida pelo candidato gerou "reações espontâneas por parte de estudantes" do campus Pampulha.

De acordo com a nota, a UFMG reiterou ter "um papel histórico como defensora da liberdade de expressão, do pluralismo de ideias e da convivência democrática" e enfatizou que, mesmo com o caso ocorrido, seus espaços "permanecem abertos ao debate público e à livre manifestação do pensamento".

A Universidade afirmou que o ex-deputado e sua equipe foram conduzidos para fora das dependências do campus, a fim de "preservar a integridade das pessoas" e "restabelecer as condições de normalidade" no local.

A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da UFMG, local onde o caso ocorreu, também emitiu um comunicado sobre o ocorrido. Em nota, a faculdade lamentou o ocorrido e afirmou repudiar veementemente "o uso do espaço universitário como veículo de disseminação de mensagens de ódio e intolerância". Confira a nota na íntegra:

"A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) da UFMG lamenta o episódio ocorrido na área de circulação próxima à Unidade na data de ontem (22 de abril), envolvendo um pré-candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Estado de São Paulo e estudantes universitários.

A Universidade é, por excelência, espaço de debate crítico, qualificado e amplo. Contudo, a promoção de atos de extremismo e violência, ocultos sob o manto da liberdade de expressão, são inaceitáveis e inviabilizam a convivência democrática. O uso da agressão como ferramenta política é extremamente preocupante, inadmissível e incompatível com a vida acadêmica.

Repudiamos veementemente o uso do espaço universitário como veículo de disseminação de mensagens de ódio e intolerância e reiteramos o compromisso da FAFICH com o livre debate de ideias quando fundamentado no respeito às diferenças e na construção de uma Universidade pública e inclusiva, baseada nos princípios da cidadania e o Estado Democrático de Direito."

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