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DEBATE Último debate do 2º turno reunirá Lula e Flávio Bolsonaro na TV Globo; veja quando será Primeiro debate presidencial realizado no domingo, 18, pela Band/Estadão, teve provocações, bate-bocas e pedidos de expulsão nos bastidores

O próximo debate presidencial do segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) está marcado para esta sexta-feira, 23. O confronto será transmitido a partir das 21h20 pela TV Globo, dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, sob mediação do jornalista César Tralli.

O primeiro debate presidencial realizado no domingo, 18, pela Band/Estadão, teve provocações, bate-bocas e pedidos de expulsão nos bastidores. A tensão entre os candidatos se estendeu à plateia, onde aliados dos dois lados trocaram acusações, comemoraram respostas e tentaram orientar os presidenciáveis durante o confronto. Em diferentes momentos, integrantes da organização precisaram intervir para conter os desentendimentos.

Antes mesmo do início do debate, o clima já era de expectativa entre as duas equipes. Flávio fez uma oração no estúdio, enquanto Lula demonstrava tranquilidade à espera do confronto

No primeiro turno, a TV Globo cancelou o debate presidencial após receber duas decisões judiciais que alteraram as regras e a composição do encontro. O programa seria o último antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

A primeira decisão foi da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela concedeu liminar que proibia a emissora de exibir o púlpito vazio de Lula e impedia que os demais candidatos fizessem perguntas ao ausente.

A segunda decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubou decisão do presidente do TSE, Nunes Marques, e determinou que a emissora convidasse Renan Santos (Missão). Ao fundamentar o voto, ele citou a pesquisa Quaest de 28 de setembro, na qual Zema tinha 1% das intenções de voto e Renan Santos, 3%.

Lula, que havia informado não participar, optou por dar entrevista ao podcast Flow no mesmo horário. Cerca de duas horas antes do início, Flávio Bolsonaro, que tinha presença confirmada, anunciou que não iria, alegando "censura imposta ao evento pelo TSE".



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