A- A+

Eleições 2026 Último debate presidencial antes da eleição não terá confronto entre Lula e Flávio Ausência do presidente impede duelo direto com principal adversário; Flávio estreia em debates

Na reta final da campanha para o primeiro turno, o último debate presidencial antes das urnas terá uma configuração diferente daquela esperada pelo eleitor: os dois principais nomes da disputa não estarão frente a frente.

O encontro promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (30) não contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, enquanto Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário, está confirmado para participar pela primeira vez de um debate nesta campanha.

A ausência de Lula retira do último grande confronto televisivo antes da votação a possibilidade de uma comparação direta entre os dois candidatos que concentram a disputa.

Para o cientista político Sandro Prado, esse é justamente um dos principais efeitos da decisão, já que o formato permite que o eleitor observe os concorrentes respondendo aos mesmos temas e se confrontando sob condições semelhantes.

“O telespectador pode pensar: eu conheço Lula, conheço Flávio, mas quero ver os dois respondendo à mesma pergunta, um confrontando o outro. Essa possibilidade desaparece se ambos não estiverem presentes”, afirma.

A assessoria de Lula informou à Globo na quarta-feira (30) que o presidente não participará do debate e fará participação no Flow Podcast, no mesmo horário. Até o momento, o petista não compareceu a nenhum debate durante a campanha deste ano. Além de Flávio Bolsonaro, estão confirmados no encontro Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

Estratégica

A ausência de Lula também pode ser analisada dentro da estratégia eleitoral de sua campanha. Segundo Prado, a participação em um debate envolve um cálculo entre a possibilidade de ampliar a exposição e os riscos associados a um ambiente menos controlável. “Campanhas eleitorais são ambientes de gestão de risco.

A participação no debate significa aceitar momentos de grande exposição, imprevisibilidade, fortes confrontos e possibilidade de erro”, afirma.

Indecisos

Para Prado, a ausência dos dois principais candidatos em um confronto direto reduz a capacidade do debate de influenciar a escolha entre eles, mas não elimina possíveis efeitos eleitorais.

“O eleitor indeciso não é necessariamente um eleitor que não conhece os candidatos”, explica.

Segundo ele, esse grupo pode incluir pessoas que conhecem os dois principais nomes, mas ainda não escolheram entre eles, que rejeitam ambos ou que se identificam com aspectos das propostas de cada um e aguardam uma informação final para decidir.

O debate, portanto, pode funcionar como um elemento de confirmação para parte do eleitorado, mas não necessariamente como o fator determinante da escolha.

“Provavelmente não teria capacidade de influenciar a escolha entre os dois líderes, mas isso não significa que não tem capacidade de produzir efeitos eleitorais”, afirma.

Mecanismos

Sem a possibilidade de assistir a Lula e Flávio respondendo aos mesmos questionamentos, o eleitor pode recorrer a outros canais para buscar elementos que ajudem na decisão, como as redes sociais e sabatinas disponíveis.

As pesquisas eleitorais também podem desempenhar um papel, especialmente ao apresentar ao eleitor uma fotografia do cenário da disputa. De acordo com Prado, esses levantamentos podem influenciar estratégias de voto, inclusive entre eleitores que consideram votar de forma estratégica.

Espaço

Com menos atenção concentrada no confronto entre os dois principais nomes, os concorrentes podem aproveitar o tempo para apresentar propostas, fazer críticas e tentar ampliar sua exposição nos últimos dias de campanha.

Para Prado, porém, ganhar visibilidade não significa necessariamente transformar essa exposição em votos. “Visibilidade e apresentação de propostas não são conversão de votos”, diz.

Veja também