A- A+

POLÍTICA Último ponto da 'caravana do PPA' tem promessa de carona no PAC e apelos ao Congresso Ministros rodaram 26 estados em encontros presenciais para ouvir propostas populares a serem incorporadas no Plano Plurianual. Tebet espera que PPA deixe de ser "peça de ficção"

Dez ministros do governo Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, se reuniram nesta sexta-feira (14), em São Paulo, na última cidade que recebeu a “caravana do PPA”, que visa a incorporar sugestões da sociedade civil ao orçamento público. A redação final com o conjunto de propostas será entregue no dia 31 de agosto.

A expectativa da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, é que o Plano Plurianual (PPA) de 2024-2027 seja complementar à nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que ainda será apresentado pelo governo.

"O PAC, que o presidente Lula vai apresentar, é um complemento ao PPA. Ele reúne os pedidos que estão mais próximos da população brasileira", diz Tebet, que destaca que as sugestões de moradia popular são as que mais apareceram até aqui.

Fila desde cedo

Antes das 9h, a entrada do Auditório Simão Bolívar, no Memorial da América Latina, já tinha uma fila de cerca de 150 pessoas, a maior parte vestida de vermelho e com camisetas de movimentos sociais. Na entrada, elas receberam um panfleto com a pergunta na capa: "Que País você quer para os próximos quatro anos?"

Sobre a receptividade do Congresso às sugestões, Tebet disse confiar na capacidade dos parlamentares de "ouvirem as suas bases" para acatar sugestões reunidas pela pasta. Com duração de quatro anos, o Plano traz diretrizes para administração pública, incluindo propostas a constarem no orçamento federal.

Dentro do auditório, dez ministros ouviram as demandas de movimentos sociais para moradia, reforma agrária, saúde e educação. Márcio França, dos Aeroportos, Marina Silva, do Meio Ambiente e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas participaram da última "carava do PPA". Antes deles chegarem, uma banda com sanfona, violão e bateria, recepcionava os participantes, com a música "Vermelho", de Fafá de Belém, entre as tocadas.

Perto do fim do encontro, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ministro do Trabalho, Rogério Marinho, foram anunciados como as "estrelas" do dia. Alckmin disse que ali estava sendo contruído "o futuro do Brasil".

Além das sugestões populares, o presidente Lula pediu que cada governador apresentasse as três obras estruturantes mais importantes para seus respectivos estados, que serão um complemento ao plano. A expectativa da ministra Simone Tebet é que o PPA "deixe de ser uma peça de ficção".

As falas das lideranças sociais eram intercaladas com mensagens institucionais, transmitidas em um telão, e uma tela que mostrava o balanço das contribuições recebidas pelo PPA até aqui: 1,2 milhão de participantes, 7,2 mil propostas, 1,3 milhões de votos e 3,5 milhões de acessos.

Nos últimos meses, Tebet e Macedo rodaram 26 estados em encontros como esse. Além das plenárias presenciais, o PPA abriu uma consulta online para a população. O governo decidiu estender até este domingo o prazo para que a população possa enviar suas propostas.

Veja também

GOVERNO FEDERAL Lula oficializa nomeação de Sabino como ministro do Turismo