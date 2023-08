Um dia após Lula cobrar presença, Zema anuncia viagem para Itália em semana de possível encontro

A- A+

No dia seguinte a uma cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que esteja presente numa futura cerimônia do governo federal em seu estado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou viagem à Itália na próxima terça-feira.

O compromisso pode inviabilizar o encontro planejado, mas ainda não confirmado, por Lula.

Em sua live semanal, nesta terça-feira,, Lula anunciou a intenção de visitar Minas e São Paulo na próxima semana, para anunciar formalmente obras incluídas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O governo de Minas, nesta quarta, anunciou que Zema terá compromissos na Itália e na Áustria entre os dias 5 e 15 de setembro.

"Antes de viajar (para a reunião do G20, no dia 7 de setembro), vou nesta semana para Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, e quero ver se na outra semana consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo", afirmou Lula.

A agenda internacional de Zema incluirá uma participação na conferência do grupo LIDE, comandado pelo ex-governador de São Paulo, João Doria, em Milão, na Itália.

No evento, marcado para os dias 7 e 8 de setembro, o mineiro participará de um painel sobre empreendedorismo.

O governador de Minas também anunciou que visitará as obras de uma autoestrada na região de Veneto, na Itália, tocada pela empreiteira italiana INC S.P.A.

A justificativa da agenda é o fato de ser a mesma empresa que venceu licitação para construir o Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com aporte de cerca de R$ 3 bilhões do governo estadual.

Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta que "deve estar presente" em uma eventual visita de Lula ao estado.

Em sua live, Lula mencionou que era importante a presença de Tarcísio para o anúncio das obras da ferrovia Campinas-São Paulo, que contará com financiamento do BNDES ao governo de São Paulo.

Além do projeto do trem, Tarcísio mencionou nesta quarta que outras obras solicitadas pelo estado, como a Linha 2 do metrô e a travessia seca Santos-Guarujá, também foram incluídas no novo PAC.

"Os três pedidos que fizemos nós fomos atendidos pelo governo federal e, havendo um evento do PAC aqui no estado de São Paulo, a gente vai fazer todo o esforço para estar presente, para participar. É importante, são obras que a gente vai fazer em conjunto", afirmou Tarcísio.

Veja também

Ibama Marina Silva diz que parecer do Ibama sobre Foz do Amazonas é técnico