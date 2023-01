Um dia após terrorismo em Brasília, Lula se reúne com Rosa Weber e governadores

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem reunião marcada com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, na manhã desta segunda-feira (9). O encontro, marcado para 9h, será no Palácio do Planalto, um dia depois do atentado terrorista contra a democracia feito por bolsonaristas radicais em Brasília.

No fim da tarde, Lula tem ainda um encontro com os governadores do estados. A reunião está marcada para 18h.

Antes, a agenda do presidente cita dois telefonemas: o primeiro será às 15h para o primeiro-ministro de Portugal, António Costa; em seguida, às 16h30, Lula irá ligar para o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.

Em publicação no Twitter, Lula afirmou que "os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos".

"Amanhã [segunda-feira, 9] retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite", completou o presidente.

Veja também

Atos Antidemocráticos Atentado à democracia, associação criminosa e mais: entenda possíveis acusações por atos em Brasília