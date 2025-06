A- A+

BRASÍLIA Um dia depois de derrota histórica no Congresso, Lula se reúne com presidente do União Brasil Conversa já estava marcada antes de derrubada de decreto do IOF pelo Congresso

Um dia depois da derrota histórica do governo no Congresso com a derrubada do decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira.

Todos os representantes do partido na Câmara votaram pela derrubada do decreto. Uma ala do União Brasil também defende a entrega dos ministérios ocupados por representantes da pasta e a saída do governo.

Participaram da reunião, que não constatou na agenda oficial de Lula, também a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro do Turismo, Celso Sabino, um dos representantes do União Brasil no governo, e o chefe de gabinete da Presidênca, Marco Aurélio Santana Ribeiro.

De acordo com integrantes do governo, a conversa já estava marcada anteriormente e não aconteceu por causa da derrota de quarta-feira no Congresso. O assunto entrou na pauta, mas não foi o tema central da reunião, de acordo com participantes.

