Eleições 2026 Um mês após anúncio, pré-candidatura de Flávio tem apoio tímido de Tarcísio Governador de SP não citou filho do ex-presidente em redes sociais, nem articulou encontros na Faria Lima, mas promete ajudar 'no que for preciso', afirmam aliados

Desde 5 de dezembro, quando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou sua disposição de disputar a Presidência da República, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), até então o nome favorito do Centrão e de parte do mercado financeiro para a corrida ao Planalto, tem mantido certa distância da pré-campanha do filho do ex-presidente.

Embora tenha dito mais de uma vez que vai apoiar a empreitada de Flávio, sobretudo após questionamentos de jornalistas, Tarcísio não citou o senador em nenhuma das 42 postagens que fez no Instagram no período. Entre os temas preferidos pelo governador na rede estão entregas de moradias e obras, mesmo que parciais, como um trecho do Rodoanel Norte.

Outros assuntos, como infraestrutura (14 postagens) e segurança (dez), também receberam menções, inclusive durante seu período de férias, que começou em 26 de dezembro e vai até 11 de janeiro.

Segundo aliados de Tarcísio, após Jair Bolsonaro dar o aval para Flávio disputar a presidência, o senador ligou para o governador para contar a decisão, e depois chegou a telefonar outras vezes para o aliado. Ainda de acordo com pessoas próximas, Tarcísio está disposto a "ajudar no que for preciso", conforme for acionado pelo cabeça da chapa.

Para esses interlocutores, o governador tem visto com bons olhos as visitas de Flávio a lideranças da Faria Lima, embora não tenha ajudado a articular os encontros. Ao Globo, o presidente de um partido do Centrão afirma que quando a "campanha esquentar", Tarcísio vai se engajar na empreitada eleitoral de Flávio.

A falta de empenho do governador na pré-campanha, porém, já provoca a reação de aliados bolsonaristas na Alesp. Há três semanas, durante as últimas sessões do ano, o deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) disse que o governador deveria até assinar um documento assegurando o apoio a Flávio.

— O meu pré-candidato à presidência se chama Flávio Bolsonaro. Eu gostaria também que o governador fosse mais claro nas suas posições. Ele deu apoio público ao Flávio, mas eu gostaria, inclusive, que se possível ele assinasse um compromisso que aqui em São Paulo o senador Flávio Bolsonaro terá o maior palanque que qualquer presidenciável já viu — defendeu Diniz.

Na mesma semana, dias após Flávio fazer o anúncio da pré-candidatura, Tarcísio chegou a manifestar apoio ao senador, mas sinalizou que haveria outras candidaturas no campo conservador e, nos dias subsequentes, não fez mais referências ao assunto.

— Flávio tem uma grande responsabilidade. A partir de agora ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram os seus nomes à disposição — disse Tarcísio na ocasião, em discurso visto como insuficiente por lideranças paulistas.

Responsável por organizar encontros entre o pré-candidato a presidente e a Faria Lima, o empresário Filipe Sabará, ex-secretário de Desenvolvimento Social de João Doria (na prefeitura de SP) e presidente do Fundo Social de São Paulo nos 18 primeiros meses da gestão de Tarcísio, afirma que chegará o momento em que seu ex-chefe vai atuar na campanha do senador fluminense.

– Será muito estranho, para não dizer bizarro, se Tarcísio não entrar de cabeça na campanha do Flávio Bolsonaro. Ele é uma pessoa inteligente, sabe que é quem tem mais a perder se não fizer isso. Sendo assim, acredito que ele deva entrar na campanha o quanto antes. Está de férias, refrescando a cabeça, quando retornar deve fazê-lo – afirma Sabará.

A próxima rodada de reuniões de Flávio com empresários em São Paulo deve ocorrer no dia 15 de janeiro, três dias depois da volta ao trabalho de Tarcísio. Não há, por ora, encontro marcado entre ambos.

