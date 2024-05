A- A+

política Um mês após início das enchentes no RS, Bolsonaro inicia campanha de doações para vítimas Ex-presidente arrecadou mantimentos em Ribeirão Preto e Rio Claro, no interior de São Paulo

Nas vésperas de completar um mês do início das enchentes no Rio Grande do Sul, o ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL) iniciou um tour por cidades de São Paulo (SP) para arrecadar doações para as vítimas da tragédia que já deixou 169 mortos no estado. A primeira parada da caravana foi em Ribeirão Preto, na segunda-feira, onde o político afirmou ter arrecado 100 toneladas de donativos, segundo a revista Veja. Nesta terça, o ex-mandatário seguiu para Rio Claro.

A iniciativa de Bolsonaro começou dez dias depois dele ter alta médica. O ex-presidente passou doze dias em um hospital de São Paulo para tratamento de um quadro de erisipela, e só foi liberado no último dia 17.

O primeiro evento, em Ribeirão Preto, iniciou às 10h para o recolhimento de itens como alimentos, colchão, lençol, cobertor, toalha, roupa de frio, tênis, chinelo, material de higiene e limpeza e outros itens pedidos por Bolsonaro em publicações no X (antigo Twitter). Os doadores que se deslocaram até a cidade chegaram a ficar duas horas na fila para tirar uma foto com o ex-presidente.

O mesmo movimento acontece nesta terça-feira, em Rio Claro. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no X, é possível ver diversas pessoas em volta de Bolsonaro tentando fazer um registro.

Bolsonaro e seus aliados políticos ainda passarão pelas cidades de Campinas, Jundiaí, São Bernardo do Campo e Guarulhos. O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) tem acompanhado o ex-presidente na agenda por São Paulo e publicado em suas redes sociais as operações de arrecadação.

— Na medida que a gente for colocando nas carretas, a ideia dele, é já encaminhar para essas cidades que estão em calamidade pública. Hoje mesmo já deve sair algo para Canoas, Guaíba, Eldorado e Roca Sales — declarou o deputado em um vídeo.

A expectativa final da caravana é a saída da capital paulista, onde os aliados pretendem reunir Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas ( Republicanos).

Filhos de Bolsonaro foram ao RS

Carlos Bolsonaro (PL-RJ) esteve no Rio Grande do Sul no último dia 16 para acompanhar os impactos da tragédia no estado. Naquela altura, o ex-presidente estava internado. Ele foi recebido pelo prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira, cidade atingida pelos alagamentos.

Outro filho do ex-mandatário, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também viajou para o Rio Grande do Sul. No último dia 15 desembarcou no estado e, no dia seguinte, gravou um vídeo andando de jet-ski nas áreas alagadas da cidade de Eldorado do Sul, uma das mais afetadas. Ele recebeu críticas pela iniciativa.

O deputado, junto ao senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e do influenciador Pablo Marçal, estão na lista de responsáveis por postagens apontadas pelo Palácio do Planalto como "fake news" relacionadas às chuvas no Rio Grande do Sul. O governo enviou um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com um pedido de investigação sobre possíveis "crimes" cometidos pelos autores em conteúdos nas redes sociais.

