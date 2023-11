A- A+

argentina "Um sopro de esperança": bolsonaristas comemoram vitória do ultradireitista Milei na Argentina Apoiadores do ex-presidente brasileiro tentaram surfar nas redes sobre a vitória da direita radical argentina, e falam sobre "volta" de Jair Bolsonaro, apesar de sua inelegibilidade

A eleição do candidato à Presidência da direita radical argentina, Javier Milei, foi como um sopro de esperança para o ex-presidente Jair Bolsonaro, políticos da direita e seus apoiadores. Pelo menos nas redes sociais. Com mais de 99% dos votos apurados, Milei obteve 55,70%, e Massa 44,30%. O resultado é a pior derrota sofrida pelo peronismo em 40 anos de democracia e, pelo kirchnerismo, desde 2003.

O ex-presidente brasileiro fez uma publicação parabenizando o povo argentino pela vitória do outsider. “A esperança volta a brilhar na América do Sul”, disse Bolsonaro. “Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós. O ex-presidente ainda publicou um vídeo da última semana em que discursava a favor de Milei, em Porto Alegre, enquanto se dizia o “ex mais amado do Brasil”.

Após a publicação de Bolsonaro, muitos outros também tentaram surfar na onda da ultradireita que vem da Argentina. O advogado do ex-presidente Fabio Wajngarten publicou uma foto da TV argentina anunciando a decisão das urnas com a legenda “voltaremos”. Wajngarten emendou críticas ao posicionamento oficial do presidente Lula sobre a eleição de Milei.

“Ensinamentos das eleições da Argentina: Não vence quem tem mais dinheiro; Não vence o queridinho do establishment; Vence quem fala o que a grande massa popular quer ouvir; Vence quem é autêntico, quem tem paixão, quem vai para cima; Quer mudar a política vá votar. Da maior abstenção no 1T para grande participação no 2T”, disse Wajngarten.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou uma foto com o recém-eleito presidente da Argentina e deixou uma mensagem em espanhol para ele. “Parabéns Presidente eleito da Argentina. Que Deus te ilumine, te dê sabedoria e coragem para conduzir a Argentina pelo caminho da liberdade A sua eleição representa um sopro de ar fresco para a democracia e a prosperidade que só o liberalismo pode oferecer”, declarou o filho do ex-presidente.

Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordy escreveu nas redes que a “Argentina disse não ao projeto de continuidade à destruição comunista. A esperança está acesa na América Latina”. O deputado de Minas Gerais Nikolas Ferreira declarou que a “esquerda destrói o país, depois vem um candidato de direita, arruma a bagunça, perde as eleições e a esquerda retorna ao poder com a casa arrumada. Trump, Bolsonaro e agora Milei. Vamos ver se irá acontecer o mesmo com ele”.

