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Eleições 2026

União Brasil anuncia neutralidade na eleição presidencial

Partido libera filiados para apoiar diferentes candidatos e mantém distância da disputa presidencial

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Presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda afirmou que a decisão de manter neutralidade na eleição presidencial "reflete a maturidade política" do partido.Presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda afirmou que a decisão de manter neutralidade na eleição presidencial "reflete a maturidade política" do partido. - Foto: União Brasil/Divulgação

O União Brasil anunciou nesta terça-feira (4), que adotará a neutralidade na eleição presidencial. A posição foi definida na convenção nacional do partido, realizada esta tarde.

Com a decisão, a federação que o partido forma com o PP, a União Progressista, liberou seus candidatos a apoiarem "os presidenciáveis que melhor se ajustem às articulações regionais e locais".

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"Tenho consciência do peso político que a Federação União Progressista tem nacionalmente e que temos nomes extremamente preparados para todos os cargos.

A posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade política", afirmou o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, em nota divulgada após a convenção.

A definição pela neutralidade é mais um revés para o senador Flávio Bolsonaro (PL), que buscava atrair os partidos do Centrão para sua coligação ao Palácio do Planalto.

Além do União Brasil e do PP, o Republicanos também anunciou sua neutralidade na disputa nesta terça-feira. Conforme informou o Broadcast Político, o Podemos deve seguir o mesmo caminho.

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