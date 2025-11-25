Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
expulsão

União Brasil avança com processo de expulsão de ministro Celso Sabino do partido

Legenda decidiu que filiados não podem ter cargos no governo

Reportar Erro
Sabino já havia sido punido com a perda do comando do diretório do União do Pará e com a proibição de exercer qualquer cargo em nome do partido.Sabino já havia sido punido com a perda do comando do diretório do União do Pará e com a proibição de exercer qualquer cargo em nome do partido. - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O Conselho de Ética do União Brasil decidiu terça-feira pedir a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, da legenda, deputado licenciado pelo partido no Pará. O pedido ainda será analisado pela Executiva Nacional da sigla, que ainda não marcou a reunião.

Segundo a legenda, a decisão será tomada até o dia 8 de dezembro. Sabino já havia sido punido com a perda do comando do diretório do União do Pará e com a proibição de exercer qualquer cargo em nome do partido.

Em setembro, o União Brasil deu ultimato e antecipou um movimento de desembarque da Esplanada dos Ministérios. Sabino chegou a anunciar que comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pediu demissão, mas recuou e segue no cargo.

Leia também

• Flávio critica decisão de Moraes, pede volta à prisão domiciliar e diz que Bolsonaro está "abalado"

• Motta diz que vai analisar cassação de Ramagem quando decisão de Moraes chegar à Câmara

• Hugo Motta restringe voto de deputado no exterior após caso Ramagem

Diante disso, integrantes do União passaram a trabalhar com o cenário de que o comando do Ministério do Turismo não será trocado e deram seguimento para o processo de punição ao ministro dentro do partido.

Apesar da pressão da legenda, o ministério é considerado importante para parte dos parlamentares que desejam direcionar emendas para suas bases.

Uma normativa do União Brasil prevê sanção aos quadros que não pedirem exoneração de seus cargos.

A decisão do União Brasil deixar o governo aconteceu pouco depois da veiculação de notícias que associam Rueda ao crime organizado de São Paulo.

De acordo com reportagens publicadas pelo UOL e pelo ICL, aeronaves de Rueda teriam sido usadas pelo PCC. O partido vê influência do governo em vazamentos de operações da Polícia Federal (PF) que miram Rueda.

Aos veículos, Rueda negou ser dono de aviões e repudiou "com veemência qualquer tentativa de vincular seu nome a pessoas investigadas ou envolvidas com a prática de algum ilícito".

Em nota, o União manifestou "solidariedade" ao presidente da legenda. Em outro episódio que evidenciou a relação ruim, em reunião ministerial feita em agosto, Lula chegou a falar que não gostava pessoalmente de Rueda.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter