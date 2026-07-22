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Eleições 2026 União Brasil e PP apoiam candidato de Ratinho Jr no Paraná após rompimento com Moro Senador chegou a ter o nome vetado por Ciro Nogueira e migrou para o PL para se lançar na disputa pelo Palácio Iguaçu

A federação entre o União Brasil e o Progressistas anunciou nesta quarta-feira o apoio ao ex-secretário e deputado estadual Sandro Alex (PSD), escolhido como sucessor do governador Ratinho Júnior (PSD). No início do ano, o bloco partidário divergiu sobre o aval ao senador Sergio Moro (PR), que decidiu migrar para o PL para dar prosseguimento à sua candidatura.

A aliança com Sandro Alex foi lançada após uma reunião de lideranças dos dois partidos hoje. Na ocasião, ao discursar junto a Ratinho, agradeceu pelo apoio e disse que o arranjo seria a "confirmação do trabalho que o governador iniciou ao lado de todos". Na ocasião, também estavam presentes Alexandre Curi (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato ao Senado, Maria Victoria, deputada estadual e presidente do PP no estado, e Matheus Laiola, deputado federal que comanda o diretório paranaense do União.

O apoio da federação também era cobiçado por Rafael Greca (MDB), ex-prefeito de Curitiba e também pré-candidato ao governo, que aguardava por uma resposta dos dois partidos. Já Sergio Moro segue rompido com o bloco partidário, depois de ter deixado o União no início do ano.

À época, o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), afirmou que a sigla não homologaria a candidatura do ex-juiz da Lava-Jato ao Palácio Iguaçu. O parlamentar chegou a ser defendido por Antônio Rueda, dirigente nacional do União, que, em nota, disse que "a imposição de vetos arbitrários é inaceitável".

Em março, durante a janela partidária, no entanto, Moro recebeu o aval para se candidatar pelo PL e migrou para a sigla, em um movimento de reaproximação com o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após anos de distanciamento provocados pela sua saída do Ministério da Justiça. O ex-juiz anunciou em sua chapa o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo-PR) e o deputado federal Filipe Barros (PL-PR). O grupo político também tem trabalhado para atrair o Podemos, afastando-o de uma aliança com Sandro Alex.

Já em nível nacional, a federação União Progressista deverá declarar neutralidade na disputa presidencial, frustrando as expectativas do senador Flávio Bolsonaro (PL). Como mostrou o GLOBO, a posição foi decidida durante uma reunião de integrantes dos dois partidos na noite desta terça-feira e teria sido comunicada a Flávio por Ciro Nogueira.

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