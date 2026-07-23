A- A+

ELEIÇÕES 2026 União Brasil lança candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia Chapa terá Zé Cocá (PP) para vice-governador, além de Ângelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL) para o Senado

O União Brasil lançou nesta quarta-feira a candidatura do ex-prefeito de Salvador ACM Neto ao governo da Bahia. A decisão foi tomada durante convenção realizada nesta quarta-feira, que também oficializou Zé Cocá (PP) para vice-governador, além de Ângelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL) para o Senado.

"Nós estamos aqui para propor uma nova forma de pensar, agir e governar. Mais coerente com a nossa história e, é claro, muito mais digna de nosso povo. Estamos aqui para anunciar que chegou a hora da mudança na Bahia. A Bahia sempre foi uma usina de sonhos e esperanças, mas hoje nós vivemos em um ambiente pesado, cercado de erros que acabam fantasiando a realidade", afirmou ACM Neto.

A federação União Progressista disputará o pleito deste ano na Bahia em coligação com outras duas federações a "PSDB-Cidadania" e "Renovação Solidária", formada pelo PRD e pelo Solidariedade. A coligação conta ainda com Republicanos, PL, Novo, Podemos e PMN.

ACM Neto reforçou nesta quarta-feira o apoio Ronaldo Caiado (PSD) na corrida pelo Executivo federal.

Nos bastidores, há um acordo entre a equipe de ACM e os dirigentes do PL sobre a eleição baiana. Foi decidido que ACM apoiaria Caiado em um primeiro turno, mas haveria a possibilidade de uma união com Flávio no caso de um segundo turno do senador contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PT tem o atual governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição — pesquisas recentes mostram um cenário de empate técnico entre o petista e o ex-prefeito de Salvador.

Estratégia eleitoral

Como forma de evitar a nacionalização do debate estadual, ACM Neto vem intensificando ataques contra Jerônimo, sobretudo nos campos da economia e do combate à criminalidade. O ex-prefeito de Salvador afirma que a gestão petista “perdeu o controle da segurança pública” na Bahia.

Especialistas ouvidos pelo Globo avaliam que o posicionamento de ACM Neto deriva da avaliação de que a nacionalização do debate a partir do bolsonarismo não compensa eleitoralmente no Nordeste.

A rodada mais recente da pesquisa Genial/Quaest na Bahia, de abril, mostrou ACM Neto e Jerônimo empatados tecnicamente na disputa de primeiro turno. O representante do carlismo aparece com 41% das intenções de voto, enquanto o petista alcança 37%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja também