União Brasil não tem compromissos morais, ataca Bivar

“O União Brasil é hoje um partido sem alma, isso me dói”. É assim que o deputado federal Luciano Bivar define a sigla que ajudou a criar, em 2021, a partir da fusão de seu ex-partido, o PSL, com o Democratas. Em entrevista ao meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o Direto de Brasília, o parlamentar pernambucano disse ver com tristeza os rumos da sigla, comandada por seu ex-aliado e hoje desafeto Antonio Rueda, que está consolidando uma federação com o PP.

“Hoje o União Brasil não tem mais vínculo com compromissos morais, de ideais. O partido não tem ideologia, acho que vai muito ao sabor do vento, isso é preocupante. Partido político é para congregar pensamentos e correntes, e defender seus ideais, com o objetivo de atingir o poder e colocar suas diretrizes em prática. Isso é próprio do sistema democrático. Não sei qual é a diretriz do União, gostaria de saber (risos)”, disparou o ex-dirigente. “Fico muito frustrado, de todas as reuniões, não vejo nenhum ideal ali. Todos querem o espólio do bolsonarismo, e isso é preocupante. Eles estão atrás de voto, e o povo fica em segundo lugar”, completou.

Sobre o pupilo e seu sucessor no comando do União Brasil, Antonio Rueda, Bivar relatou sentir “náuseas” com as recordações do que viveu nos últimos anos. “Ele é um cara deplorável. Sinto náusea. Não me sinto bem, é um pobre coitado, vai ser eternamente miserável. Falo em termos da pessoa humana. O sucesso financeiro não é nada com relação à sua dignidade, à sua paz, sua lealdade com os amigos. Esse é o patrimônio mais importante que se tem, porque somos todos finitos”, bradou Bivar.

“Não acreditei naquilo que ele fez, mas isso acontece porque os seres humanos são incríveis. Mas antes do discurso, vem o homem. Quando você não tem estrutura, não tem ideal, um objetivo, o partido tende a se acabar. Hoje vejo isso no União Brasil, e é o que mais lamento. Não ligo para perder o comando, porque sempre fui de delegar, mas o que me dói é que tínhamos um ideal de fazer um grande partido, de ideais liberais, e fazer uma ampla reforma tributária. Não vejo mais isso”, completou.

Indagado sobre seu futuro partidário, Bivar revelou conversas com PRD e com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. “Vou seguir em frente com qualquer legenda, não importa o tamanho ou espaço, mas que eu seja participe de um partido político que defenda o bem e o virtuoso. Tenho conversado com o PRD, estamos formatando o ideal de partido, o programa. Se tudo se configurar dentro do que esperamos, poderemos levar a bom termo uma proposta ao povo brasileiro”, concluiu.

