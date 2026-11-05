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CÂMARA DOS DEPUTADOS União Brasil oficializa apoio à reeleição de Hugo Motta na presidência da Câmara Ao todo, Motta tem 15 partidos favoráveis à sua recondução ao cargo

O União Brasil oficializou na quarta-feira, 4, apoio à reeleição do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados. O partido é a terceira maior bancada da Casa, com 46 deputados eleitos. Ao todo, Motta tem 15 partidos favoráveis à sua recondução ao cargo.

A declaração foi feita pelo líder da legenda na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), em evento com deputados eleitos do partido em Brasília. "Nosso campo político está aqui nas ideias que o Hugo representa. Pode contar com o nosso time do União Brasil. Eu fico muito satisfeito de poder renovar essa sua presidência", disse Pedro Lucas a Motta, que foi convidado para a cerimônia.

O presidente do partido, Antônio Rueda, também estava presente no evento.

O partido já tinha declarado apoio a Motta anteriormente em uma nota conjunta assinada por representantes do PP, do PSD, do Republicanos, do MDB, do PSDB-Cidadania, do Solidariedade-PRD e do Podemos e reforçou o compromisso com o novo comunicado.

Motta está na presidência da Câmara desde 2025 e busca retomar o cargo no início do próximo ano. Considerando o União Brasil, ele já conta com 15 partidos favoráveis à sua reeleição. Entre as siglas estão também PSB e PDT, que anunciaram apoio conjunto, PT, PV, PCdoB.

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