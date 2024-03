União Brasil: que denúncias Luciano Bivar tem contra Antônio Rueda?

A- A+

O que mais se fala na política em Brasília é quando o deputado Luciano Bivar, principal liderança do União Brasil, vai ter coragem de abrir o envelope que teria gravíssimas acusações contra Antônio Rueda, o novo presidente do partido, eleito na semana passada num processo que o próprio Bivar ainda não reconhece.

Pelo que vazou, ele espera que o Ministério Público Federal (MPF) inicie uma investigação sobre o suposto enriquecimento de Rueda. O que circula em Brasília é que, de repente, Rueda ficou bilionário, comprando jatinhos, coleções de carros de luxo incluindo até McLaren de muitos milhões, relógios milionários, mansões e muitas outras extravagâncias sem fim, ostentando uma vida que nem os banqueiros mais ricos do Brasil não ousam fazer.

A pergunta de Bivar em Brasília é: de onde vem esse dinheiro? O deputado indicou para várias pessoas que essa parte deve ter uma investigação imediata do Ministério Público Eleitoral, fazendo uma devassa nos gastos do União Brasil, realizados por Rueda e sua irmã, tesoureira do partido e sócia dele.

Outros comentários atribuídos a Bivar é que Rueda fez negócios paralelos utilizando o partido durante o governo Bolsonaro. Fala-se em negociações multibilionárias. As gravíssimas acusações guardadas no envelope-bomba de Bivar precisam ser investigadas, para o bem do interesse público.

Bivar acredita se tratar de uma obrigação a ser fielmente cumprida, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Eleitoral. Amigos de Bivar acreditam que ele já cumpriu com o seu papel e agora as autoridades de investigação judicial devem cumprir com suas respectivas obrigações constitucionais.

