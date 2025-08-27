A- A+

Política União Brasil reage a Lula após críticas e diz que convívio institucional independe de afinidade Sigla marcou para a próxima semana uma reunião para discutir permanência na base

A bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados divulgou nesta quarta-feira (27) uma nota em defesa do presidente nacional da sigla, Antonio Rueda, após críticas feitas na véspera pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na reunião ministerial de terça-feira, Lula disse acreditar que não contará com o apoio do União em 2026 e admitiu não ter afinidade pessoal com Rueda.

O dirigente respondeu nas redes sociais que “na democracia, o convívio institucional não se mede por afinidades pessoais, mas pelo respeito às instituições e às responsabilidades de cada um”.

A manifestação da bancada reforça esse posicionamento. O texto afirma que o partido deve atuar no Parlamento “de acordo com os interesses da sociedade, e não de forma submissa a demonstrações de desafeto”.

Apesar do tom de enfrentamento, a nota faz um aceno ao governo ao reconhecer o trabalho do ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), e citar avanços na área. Além do Turismo, o União Brasil comanda outros dois ministérios: Comunicações, com Juscelino Filho, e Integração e Desenvolvimento Regional, com Waldez Góes.

O futuro desses espaços, no entanto, está em aberto. A Executiva Nacional do partido se reunirá na próxima quarta-feira (3) para decidir se mantém os ministérios ou se entrega os cargos ao Planalto.

Com 59 deputados e 7 senadores, o União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara e peça-chave na governabilidade de Lula.

O movimento de defesa a Rueda e a possibilidade de desembarque aumentam a tensão na relação entre o governo e a legenda.

Recentemente, o partido anunciou que vai se federar com o Progressistas — outro partido que ocupa ministério e pode deixar a base.

