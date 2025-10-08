A- A+

REPERCUSSÃO União Brasil suspende ministro do Turismo de atividades partidárias após decisão de ficar no governo Medida acontece após a decisão de Sabino de não deixar o governo Lula

O União Brasil aprovou nesta quarta-feira (8) uma medida cautelar para suspender o ministro do Turismo, Celso Sabino, das atividades do partido.



A medida acontece após a decisão de Sabino de não deixar o governo Lula, mesmo com orientação do partido para que isso acontecesse.

A decisão da Executiva Nacional do União Brasil foi comunicada após reunião do partido no diretório de Brasília.

Em setembro, o União Brasil deu ultimato e antecipou um movimento de desembarque da Esplanada dos Ministérios.



Sabino chegou a anunciar que comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pediu demissão, mas segue no cargo e tem adiado sucessivamente a saída do governo.

Diante disso, integrantes do União passaram a trabalhar com o cenário de que o comando do Ministério do Turismo não será trocado e deram seguimento para o processo de punição ao ministro dentro do partido.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, integrante da Executiva Nacional da legenda, anunciou que uma possível expulsão de Sabino da legenda será avaliada na reunião de amanhã.



A tendência é que haja um indicativo para que o ministro seja expulso, mas o processo que vai levar até a saída oficial ainda precisará passar por outros trâmites, como um prazo para que o próprio ministro se manifeste sobre o caso.

Para se manter no cargo, Sabino chegou a articular uma lista de assinaturas que mostram o apoio da maioria dos deputados da legenda à sua permanência no ministério. Apesar da pressão da legenda, o ministério é considerado importante para parte dos parlamentares que desejam direcionar emendas para suas bases.

Uma normativa do União Brasil publicada na semana passada prevê sanção aos quadros que não pedirem exoneração de seus cargos: haverá abertura de processos disciplinares.

Veja também