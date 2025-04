"União Brasil tem o direito de indicar o sucessor para o Juscelino", diz Lula sobre Ministério

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o União Brasil tem direito de indicar o substituto do ministro Juscelino Filho para o Ministério das Comunicações.

Juscelino Filho deixou a pasta nesta terça-feira (8) após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeitas de desfio de emendas.

Em Honduras, Lula afirmou que voltará ao Brasília nesta quinta-feira e chamará o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e líderes da legenda para discutir a troca.

— Da mesma forma que o União Brasil tem o direito de me indicar o sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas. Eu vou voltar para o Brasil, amanhã de manhã vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, eu já discuto a nomeação dele — afirmou o presidente a jornalistas em Tegucigalpa, onde participou da 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

A ida de Pedro Lucas para as Comunicações está encaminhada e já havia sido avalizada por Lula em conversa por telefone na terça-feira com Alcolumbre e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Lula afirmou que essa troca não está dentro do contexto da reforma ministerial. As mudanças no primeiro escalão, segundo ele, "não tem data e nem prazo" para ocorrer e partem decisão "unilateral do presidente":

— Isso não está dentro do processo de mudança no governo que eu vou fazendo no tempo que eu tiver interesse de fazer, não tenho data, não tenho prazo. Vou fazendo na hora que eu achar que tem que mudar as coisas, é assim. Não precipita (a reforma ministerial). Qualquer mudança no governo é uma decisão unilateral do presidente, a não ser que um partido que tenha um ministro e queira tirar um ministro. E tem direito de dizer que não quer mais o ministro e eu tenho direito de indicar outro desse mesmo partido. As coisas vão ser feitas com muita tranquilidade porque estamos vivendo bom momento na política, na economia, temos coisas importantes para serem votadas — afirmou Lula.

Sobre a saída de Juscelino Filho após ser denunciado pela PGR, Lula disse que essa é uma prática aplicada a outros ministros desde seu primeiro mandato. Presidente disse que todos têm direito de se defender, provar sua inocência e que é uma "política saudável" o afastamento do auxiliar do governo:

— Toda vez que ministro é denunciado pela pelo procurador-geral, é uma política saudável que ele se afaste do governo para poder provar sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo, que é de muito trabalho, muita coisa prática. E nosso ministro Juscelino é deputado federal, ele simplesmente acredita que vai provar a inocência dele e é tudo isso que eu quero — disse o presidente.

