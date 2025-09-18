Qui, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PARTIDO

União Brasil determina desembarque do governo em 24h e prevê sanção para quem não pedir exoneração

Decisão governo acontece pouco depois da veiculação de notícias que associam Rueda ao crime organizado de SP

Reportar Erro
Presidente nacional União Brasil, Antonio RuedaPresidente nacional União Brasil, Antonio Rueda - Foto: União Brasil/Divulgação

O União Brasil antecipou o movimento de desembarque do governo e determinou a entrega de cargos de todos os seus filiados em até 24 horas. Anteriormente, o partido tinha definido que entregaria os cargos até o final do mês.

A movimentação foi confirmada pelo presidente nacional da legenda, Antônio Rueda, que afirmou também ser válida para o ministro filiado ao partido, Celso Sabino (Turismo).

Leia também

• Ministros do União Brasil indicam permanência no governo; entenda os detalhes

• Lula chama ministros do União Brasil para reclamar de críticas de Rueda ao governo

• União Brasil e PP acertam federação e comando passará por rodízio entre Rueda e Lira

A antecipação do movimento de saída acontece depois da federação do partido com o PP. Com 59 deputados e 7 senadores, o União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara e peça-chave na governabilidade de Lula.

Uma normativa do partido publicada nesta quinta-feira prevê sanção aos quadros que não pedirem exoneração de seus cargos: haverá abertura de processos disciplinares.

Rueda e PCC
A decisão de deixar o governo acontece pouco depois da veiculação de notícias que associam Rueda ao crime organizado de São Paulo. De acordo com reportagens publicadas pelo UOL e pelo ICL, aeronaves de Rueda teriam sido usadas pelo PCC. O partido vê influência do governo em vazamentos de operações da Polícia Federal (PF) que miram Rueda.

Em nota, o partido manifestou "solidariedade" ao presidente da legenda:

"Causa profunda estranheza que esas inverdades venham a público justamente após a determinação de afastamento do filiados. Tal "coincidência" reforça a percepção de uso político da estrutura estatal para desgastar a imagem da nossa principal liderança", diz o texto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter