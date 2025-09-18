A- A+

PARTIDO União Brasil determina desembarque do governo em 24h e prevê sanção para quem não pedir exoneração Decisão governo acontece pouco depois da veiculação de notícias que associam Rueda ao crime organizado de SP

O União Brasil antecipou o movimento de desembarque do governo e determinou a entrega de cargos de todos os seus filiados em até 24 horas. Anteriormente, o partido tinha definido que entregaria os cargos até o final do mês.



A movimentação foi confirmada pelo presidente nacional da legenda, Antônio Rueda, que afirmou também ser válida para o ministro filiado ao partido, Celso Sabino (Turismo).

A antecipação do movimento de saída acontece depois da federação do partido com o PP. Com 59 deputados e 7 senadores, o União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara e peça-chave na governabilidade de Lula.



Uma normativa do partido publicada nesta quinta-feira prevê sanção aos quadros que não pedirem exoneração de seus cargos: haverá abertura de processos disciplinares.



Rueda e PCC

A decisão de deixar o governo acontece pouco depois da veiculação de notícias que associam Rueda ao crime organizado de São Paulo. De acordo com reportagens publicadas pelo UOL e pelo ICL, aeronaves de Rueda teriam sido usadas pelo PCC. O partido vê influência do governo em vazamentos de operações da Polícia Federal (PF) que miram Rueda.

Em nota, o partido manifestou "solidariedade" ao presidente da legenda:

"Causa profunda estranheza que esas inverdades venham a público justamente após a determinação de afastamento do filiados. Tal "coincidência" reforça a percepção de uso político da estrutura estatal para desgastar a imagem da nossa principal liderança", diz o texto.

