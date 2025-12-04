A- A+

PRESIDENTE DA ALERJ União escarta expulsão de Bacellar, aposta em soltura pela Alerj e vê 'morte política' para governo Dano à imagem de deputado com a prisão sepulta qualquer reabilitação, segundo integrantes da sigla

Integrantes da Executiva Nacional do União Brasil descartam uma expulsão imediata do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar, do partido. Bacellar foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal por suspeita de vazar informações sobre uma operação contra o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias.

Para caciques da legenda, "faltam elementos" na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que apresentou fatos "gravíssimos" que indicam a atuação de Bacellar para a obstrução de investigações e afirmam não terem tido acesso ao inquérito completo sobre o caso.

Quanto ao fato de Bacellar manter contato direto com TH Jóias, associado ao crime organizado, o discurso oficial do partido é o de que "se tratavam de conversas rotineiras entre um presidente de assembleia legislativa e um parlamentar".

De acordo com a PF, a ação ilegal causou obstrução na investigação realizada no âmbito da Operação Zargunq, que apontou relação de TH com a facção Comando Vermelho.

O envolvimento do presidente da Alerj foi apontado pela PF após análise do material apreendido naquela operação. Trocas de mensagens entre Bacellar e TH Jóias são apresentadas como provas do possível vazamento. Foram feitas ações de busca e apreensão em quatro endereços ligados ao deputado — em Botafogo, Campos dos Goytacazes e Teresópolis — e no seu gabinete na Alerj. O ex-deputado preso TH Jóias também foi levado para a sede da PF. Ele passou cerca de 1h20 no local, mas decidiu ficar em silêncio e não responder aos questionamentos dos agentes.

Correligionários de Bacellar apostam ainda que a Alerj vai revogar a detenção e reforçam que Bacellar foi eleito "com amplo leque de apoios partidários".

A decisão final, no entanto, fica a cargo do plenário do Supremo Tribunal Federal, que deve submeter à votação a deliberação da Assembleia do Rio. Por outro lado, há o consenso de que o desafio de se cacifar como candidato de centro-esquerda ao governo do Rio, nas eleições do ano que vem, que já era difícil, se tornou "impossível". Os danos à imagem de Bacellar com a prisão os impediria de receber apoios de partidos de centro e até mesmo do bolsonarismo.

A prisão deverá passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após votação dos sete integrantes do grupo, o parecer do presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim (União Brasil), deve ser levado à votação pelos 70 deputados em plenário. A prisão é revogada se o parecer receber a metade mais um (36) dos votos.

O pedido de prisão foi enviado a Moraes porque ele é o relator de um inquérito sobre a atuação de grupos do crime organizado no Rio de Janeiro. Essa investigação foi aberta a partir do resultado do julgamento da ação conhecida como ADPF das Favelas.

"Os fatos narrados pela Polícia Federal são gravíssimos, indicando que Rodrigo da Silva Bacellar estaria atuando ativamente pela obstrução de investigações envolvendo facção criminosa e ações contra o crime organizado, inclusive com influência no Poder Executivo estadual, capazes de potencializar o risco de continuidade delitiva e de interferência indevida nas investigações da organização criminos", disse o ministro.

Veja também