internacional

União Europeia é a verdadeira ameaça à Hungria antes das eleições em abril, diz Orbán

Primeiro-ministro húngaro comparou a UE ao regime soviético repressivo que dominou a Hungria por mais de 40 anos

Primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán Primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán - Foto: Ferenc Isza / AFP

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou que a verdadeira ameaça enfrentada pela Hungria não é a Rússia, mas sim a União Europeia. A fala ocorreu durante um discurso para apoiadores neste sábado, enquanto seu partido intensifica uma campanha anti-UE antes das eleições no dia 12 de abril.

Em seu discurso, Orbán comparou a UE ao regime soviético repressivo que dominou a Hungria por mais de 40 anos no século passado. O ministro descartou a crença de muitos líderes europeus de que o presidente russo, Vladimir Putin, representa uma ameaça à segurança do continente.

"Devemos nos acostumar com a ideia de que aqueles que amam a liberdade não devem temer o Oriente, mas sim Bruxelas", disse ele, referindo-se à capital de fato da UE na Bélgica.

• Trump repete postagem e volta a endossar apoio à reeleição de Orbán na Hungria

• Rubio visitará Hungria após apoio de Trump à reeleição de Orbán

• Premiê da Hungria diz que foi convidado para reunião inaugural do "Conselho de Paz" de Trump

Orbán e seu partido Fidesz enfrentam o maior desafio desde que o líder populista de direita retomou o poder em 2010. A maioria das pesquisas independentes mostra Fidesz atrás do partido de centro-direita Tisza e de seu líder, Péter Magyar, mesmo enquanto Orbán faz campanha com a premissa não comprovada de que a UE enviaria húngaros para morrer na Ucrânia se sua legenda perder.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão.
 

