GOVERNO Única conquista do governo Lula foi a atualização da tabela do IR, diz Ciro Nogueira Senador e presidente do PP chamou o governo de "medíocre" e afirmou que a atualização da tabela do IR era uma obrigação mínima não cumprida anteriormente devido à pandemia

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) afirmou neste domingo (12) que a única conquista do governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi o de atualizar a tabela do Imposto de Renda (IR), isentando os mais pobres. "Este é um governo medíocre. A única conquista desse governo foi uma progressão da tabela, que deveria ser uma obrigação, que o nosso governo não fez por causa da pandemia", argumentou durante programa Canal Livre, da Band. Nogueira defendeu que a atualização da tabela do IR deveria estar na lei.

O parlamentar comentou ainda sobre a área fiscal. "Eu tenho cobrado este governo. Vou perguntar aqui para você: me cite uma medida deste governo de contenção de gastos, de redução de custos e de melhora da gestão a sério", citou, dizendo que há um buraco nas contas do governo.

Questionado sobre se a vida do governo está mais difícil no Congresso, após a derrota da votação da Medida Provisória alternativa ao aumento do IOF, o senador disse: "Espero que sim" De acordo com ele, o cenário não é hoje mais de "toma lá, dá cá" do Executivo com o Parlamento, como já foi no passado.

Nogueira defendeu que haja um corte de gastos nos Três Poderes. Afirmou, porém, que senadores e deputados estão dispostos a votar favoravelmente matérias que beneficiam diretamente a população. "Este governo não pensa em cortar gastos, não pensa em valorizar quem presta bom serviço público, só em sindicatos", enumerou.

