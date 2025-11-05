A- A+

MEGAOPERAÇÃO Único deputado de direita a criticar operação no Rio relata ataques: "pastor comunista" Otoni de Paula repercutiu nas redes após dizer na Câmara que os mortos na ação eram filhos de fiéis de sua igreja

Uma foto ao lado de deputados de esquerda no complexo de favelas da Penha e o posicionamento crítico à operação mais letal da história do País, com 121 mortos, foram suficientes para que o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor evangélico, fosse tachado de "pastor comunista".

Desde que se posicionou contra o resultado da megaoperação na zona norte do Rio, o parlamentar passou a ser alvo de perseguição por militantes alinhados à direita.

Pastor da igreja Ministério Missão de Vida e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na gestão do clã da zona oeste na Presidência, Otoni passou a ser perseguido nas redes sociais após dizer na Câmara dos Deputados que a operação na Penha e no Alemão foi "teatro espetacular" e, segundo ele, demonstrar empatia com as famílias dos mortos nos complexos de favelas.

"Eu sempre separo o que é direita e o que é a direita bolsonarista. Está ficando muito claro para as pessoas das comunidades que a direita não tem empatia ou preocupação nenhuma com quem vive a realidade da comunidade. É o que está parecendo. Eu sou deputado federal, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, e agora não posso mais aparecer ao lado de deputados de esquerda? Sou livre para dialogar", diz.

De acordo com o parlamentar, "a direita está jogando as favelas no colo da esquerda" ao não demonstrar empatia e preocupação com os moradores de comunidades. Otoni defende o papel da igreja evangélica na "contenção da barbárie nas favelas".

"Podem me atacar, não há nenhum problema. O problema é que está ficando claro é que, na verdade, a direita não tem empatia e preocupação com quem está na favela. É o que está parecendo. Se não quiserem agir por empatia ou por sinceridade, que hajam por inteligência. Hoje,70% da nossa cidade é tomada pelas comunidades. Bairro já virou comunidade. Assim a direita joga parte da comunidade no colo da esquerda", afirma o deputado.

Otoni destaca que a igreja evangélica atua onde o Estado não chega. E afirma que, não fosse a religião, teríamos "barbáries muito maiores".

"A igreja evangélica é o grande muro de contenção da barbárie. Dentro da comunidade, se não houvesse a igreja evangélica com a capilaridade, empatia, palavra humanizada, que ela tem, teríamos hoje barbáries dentro da comunidade muito maiores do que nós temos hoje. É ela que leva o social, que divide o pão dentro da comunidade", diz Otoni.



