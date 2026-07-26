Dom, 26 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo25/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

Unidade Popular formaliza candidatura de Samara Martins a presidente

A chapa conta ainda com Raquel Bricio como candidata a vice-presidente

Reportar Erro
Samara é dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), dirigente do movimento negro e de mulheresSamara é dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), dirigente do movimento negro e de mulheres - Foto: Instagram/(@samaramartinsup)

O partido Unidade Popular (UP) formalizou neste domingo (26) a candidatura à presidência da República de Samara Martins. A chapa anunciada contará ainda com Raquel Bricio como candidata a vice-presidente.

A oficialização da candidatura ocorreu na convenção nacional do partido, realizada na Universidade Zumbi dos Palmares, no bairro do Bom Retiro, na capital paulista.    

Leia também

• PSD oficializa candidatura de Caiado à presidência da República

• Flávio Bolsonaro oficializa candidatura presidencial neste sábado (25)

Samara é dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), dirigente do movimento negro e de mulheres. Atua no Movimento de Mulheres Olga Benario, que apoia a luta dos sem-teto pelo direito à moradia e principalmente das mulheres negras e pobres. Já Bricio é guarda portuária sindicalista e uma das fundadoras do Movimento de Mulheres Olga Benario.

Em 2022, Samara foi candidata à vice-presidência da República pela UP na chapa encabeçada por Leonardo Péricles.

Entre as pautas defendidas pela candidata estão a reestatização de empresas privatizadas, a nacionalização de riquezas do país, o aumento do orçamento para questões sociais, além da realização de uma auditoria e da suspensão do pagamento da dívida pública do país.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter