Urgência da PEC da anistia proposta pelo PL tem apoio de 13 partidos; veja lista

A- A+

Pelo menos 240 deputados federais assinaram, até a manhã desta quinta-feira, o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. Os dados são de interlocutores do PL. A proposta é coordenada pela oposição, que, no último final de semana, participou de uma manifestação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo.

O Globo obteve a lista de todos os assinantes por aliados do ex-mandatário. A iniciativa é liderada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que tem optado por não divulgar os nomes para evitar pressionar os parlamentares.

A relação enviada à reportagem contém 240 nomes. Aliados de Sóstenes, no entanto, afirmam que o número já teria chegado a 247, ainda assim, 10 abaixo do necessário para que o requerimento seja protocolado. O quórum mínimo exigido é de 257 assinaturas, o que representa mais da metade da Casa.

Os deputados que assinaram o requerimento pertencem a 13 partidos diferentes. A maioria (88) compõe a bancada do PL, que atualmente tem 92 representantes na Câmara. Em seguida, seis siglas da base governista também têm filiados que apoiam a proposta.

Juntas, PP (33), União Brasil (33), Republicanos (24), PSD (21), MDB (19) e PSB (1) somam 131 assinaturas. Embora sejam de partidos da base do governo, parte desses deputados já se posiciona contra o Palácio do Planalto em diversas questões.

Essa adesão, porém, reflete uma fragilidade na gestão de Lula (PT), que tem se oposto à anistia. No caso do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) lidera o ministério, e a pasta de Comunicações deve ser novamente ocupada pelo partido. Já o PSD e o MDB controlam três ministérios cada.

Os ministros do PSD são Carlos Fávaro (Agricultura), André de Paula (Pesca) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Os emedebistas são Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades). Republicanos e PP têm, respectivamente, o comando de um ministério cada — Portos e Aeroportos, com Silvio Costa Filho, e Esportes, com André Fufuca.

A federação PT-PV-PCdoB e outros partidos à esquerda, como PSOL e PDT, não têm parlamentares que tenham aderido à proposta.

Veja abaixo a relação por partido:

Partido Contagem de Partido



PL 88

PP 33

União 33

Republicanos 24

PSD 21

MDB 19

Podemos 7

Novo 4

PSDB 4

PRD 3

Avante 2

Cidadania 1

PSB 1



Fonte: PL



Veja também