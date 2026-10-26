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Eleições 2026

Ursula von der Leyen parabeniza Lula pela vitória e vê parceria com o Brasil 'florescer'

"Permaneceremos ao seu lado nos anos vindouros. Juntos, continuaremos trabalhando por um comercio livre e aberto, uma ordem global baseada em regras e fortes ambições pelo clima", afirmou o presidente da Comissão Europeia

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, parabeniza Lula pela vitória e vê parceria com o Brasil 'florescer'A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, parabeniza Lula pela vitória e vê parceria com o Brasil 'florescer' - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela vitória nas eleições no Brasil.

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"Parabéns ao meu amigo, Lula, pela sua vitória", disse von der Leyen, no X. "A democracia e o multilateralismo venceram no Brasil. A parceria da Europa com o Brasil está florescendo. Permaneceremos ao seu lado nos anos vindouros. Juntos, continuaremos trabalhando por um comercio livre e aberto, uma ordem global baseada em regras e fortes ambições pelo clima."

 

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