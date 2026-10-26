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Eleições 2026 Ursula von der Leyen parabeniza Lula pela vitória e vê parceria com o Brasil 'florescer' "Permaneceremos ao seu lado nos anos vindouros. Juntos, continuaremos trabalhando por um comercio livre e aberto, uma ordem global baseada em regras e fortes ambições pelo clima", afirmou o presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela vitória nas eleições no Brasil.

"Parabéns ao meu amigo, Lula, pela sua vitória", disse von der Leyen, no X. "A democracia e o multilateralismo venceram no Brasil. A parceria da Europa com o Brasil está florescendo. Permaneceremos ao seu lado nos anos vindouros. Juntos, continuaremos trabalhando por um comercio livre e aberto, uma ordem global baseada em regras e fortes ambições pelo clima."

Congratulations to my friend @LulaOficial on his electoral victory. Democracy and multilateralism have won in Brazil. Europe's partnership with Brazil is thriving. We will remain by your side for the years to come. Together we will keep working closely for free and open trade. A rules-based global order. And strong ambitions for our climate. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2026

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